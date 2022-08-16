桃捷吉祥物「鶇鶇」亮相　Q版討喜萌樣帶動沿線旅遊景點

▲桃捷吉祥物「鶇鶇」Q版討喜萌樣亮相。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運公司企業識別吉祥物---紫嘯鶇(音東)，16日以Q版討喜萌樣亮相，暱稱「鶇鶇」。巿長鄭文燦說，「鶇鶇」扮演親善大使，同步發行Q版鶇鶇5款商品，包括Q版親子共讀繪本、鶇鶇造型後背包、兒童漁夫帽、造型吊飾及手繪圖案貼紙，希望鶇鶇陪伴大小朋友，一起搭乘機捷上班或旅行，體驗桃捷安全舒適的便捷。

鄭文燦市長指出，今日發表的桃捷吉祥物「鶇鶇」是以台灣特有種「紫嘯鶇」為原型進行創作，此種鳥類多棲息於機捷A9林口站附近的丘陵地形，因其全身藍紫色羽毛，在陽光照射下發出金芒亮光而得名，樣貌十分美麗。桃捷去（110）年便以吉祥物「鶇鶇」為主題，推出「桃捷Q版紫嘯鶇親子友善車廂」與「超Q紫嘯鶇親子一日套票」，今（111）年8月1日更進一步發行「7日優惠票」，讓鶇鶇在更多地方亮相，成為桃捷的吉祥物與親善大使。

桃捷公司董事長劉坤億表示，桃捷吉祥物「鶇鶇」去年曾現身機捷Q版車廂，受到小朋友喜愛；今年則邀請藝術家徐千舜老師，打造鶇鶇成為桃捷的吉祥物並推出周邊產品，在桃捷運量突破1億人次之際與外界相見歡，可說是別具意義。

劉董事長指出，桃捷公司推出5款鶇鶇親子商品，即日起在桃捷公司官方蝦皮商城、PChome商城獨家販售，其中，「鶇鶇造型後背包」於即日起至9月11日，在機捷A1台北車站、A2三重站、A8長庚醫院站、A12機場一航廈站、A18高鐵桃園站、A21環北站等6處車站現場販售。

此外，也推出「跟著鶇鶇去旅行」主題活動，即日起至9月11日止，在機場捷運全線21個車站（付費區內）設置集章台，民眾可免費索取集章DM，只要在任5個車站蓋滿鶇鶇圖案印章，就可兌換鶇鶇圖案口罩1片；蓋滿10個印章，可兌換鶇鶇圖案證件夾1個。包括市議員彭俊豪、蘇家明、桃捷公司董事長劉坤億、總經理鄭德發、中壢區長鄭詩鈿等均一同出席記者會。