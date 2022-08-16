路透社：騰訊計劃出售「7100億」美團股份　以安撫國內監管機構

▲路透社指出，騰訊出售相當於新台幣7100億的美團股份。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

中國騰訊控股（0700.HK）計劃出售其在外賣公司美團（3690.HK）240億美元（約新台幣7100億）的大部分股權，以安撫國內監管機構，將這項8年歷史的投資貨幣化。消息傳出後，美團股價下跌10%；騰訊則是股價回升。

根據《路透社》報導，擁有美團 17% 股份的騰訊，近幾個月一直在與財務顧問接觸，以研究如何執行大規模出售美團股份的計劃。

這次出售計劃的背景是，中國自 2020 年底以來，對科技巨頭實施全面監管打擊，這些巨頭透過股權收購和國內市場力量集中，來建立自己的帝國。

報導指出，這一波打壓導致中國科技巨頭面臨數十億美元的罰款，迫使這些公司進行數十億美元的撤資，從而重塑了這些公司。例如，騰訊現在正在退出一系列業務並轉向全球遊戲市場。

▲相關消息傳出後，美團的股價下跌10%。（圖／CFP）



其中三位消息人士稱，它一直在減持投資組合公司，部分原因是為了安撫中國監管機構，部分原因是為了從這些押注中獲得巨額利潤。

根據其季度報告，截至 3 月底，其在上市公司（不包括其子公司）的持股價值從去年同期的 2010 億美元降至僅 890 億美元。

消息人士透露，監管機構顯然對騰訊等科技巨頭投資，甚至成為各種科技公司的大支持者感到不高興，這些公司經營的業務與該國的民生密切相關。

路透社報導指出，在香港上市的美團股價下跌超過 10%，創下5個月來單日最大跌幅。騰訊股價在周二下午的交易中下跌超過 2%，然後反彈至上漲 1%，相關消息騰訊拒絕評論，美團也沒有做出相關回應。