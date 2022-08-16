從柬埔寨被轉到泰國　獲救台人：不知要被送去哪

▲刑事局航警局與移民署任務編組14日在桃園機場接回9名台人。（圖／記者張君豪翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

9名台人14日從柬埔寨入境曼谷蘇旺納普機場，經確認後發現其中有3人是台灣警方列管通報的人口販運被害人，於是立即啟動相關機制，安排9名台人返台。其中一名30歲的林姓男子分享，他在當地就是進行文書工作，也不知道到泰國要被送去哪。

根據本站先前報導《9台人從柬埔寨救回！他驚吐「月薪4萬包吃住」內幕》，林男1個月前到柬埔寨金邊，處理一些文書工作、發布招募訊息，當時談妥月薪4萬元包吃包住，住在像度假村的地方，吃得也比當兵好。

▲這批台人並不清楚為何被送到泰國、要前往何處 。（圖／記者張君豪翻攝）



林男指出，他原本從事餐飲業，但因為疫情導致收入銳減，本在下個月可以領到柬埔寨工作的薪水，但現在被送回來，只領到一開始給的300美元（約9千元台幣）生活費。

根據《自由時報》報導，雖然林男沒有受到不當對待，但他坦承，看見已有不少人受害，自己也會害怕，之後不會再碰這種工作了。另名受害者則說，他到柬埔寨過得還好，不像新聞上說的那樣，就是負責簡單的電腦打字，對於這次到泰國要被轉到緬甸，他們並不知情，公司也沒和他們說。