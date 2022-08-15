花蓮豐坪大橋大面積雜草燃燒　不排除人為！消防局：查明將開罰

▲花蓮鳳林鎮豐坪大橋堤防兩側大面積雜草燃燒火警。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林鎮豐坪大橋堤防兩側12日發生大面積雜草燃燒火警，消防人員獲報後立即派遣4個分隊共計9車11人前往現場，於烈陽下穿著全副裝備奮勇搶救，才成功控制火勢，防止擴大延燒。

花蓮近期類似案例也層出不窮，統計至今年7月，燃燒雜草廢棄物類火災案件已高達69件，究其原因大多為民眾隨意放火整地、燃燒廢棄物，致附近民眾撥打報案。





花蓮縣消防局局長林文瑞表示，最近轄內田野火警頻傳，不排除係人為因素所引發，將於查明後依規定開罰。在此也呼籲民眾勿擅自燃燒雜草、農業廢棄資材及垃圾，此舉除了令消防隊同仁疲於奔命外，燃燒之濃煙還將造成空氣汙染，阻擋車輛駕駛視線造成交通危險，若不幸延燒更有造成公共危險之可能。且近日天氣乾燥、炎熱，火勢燃燒速度快，若逃避不及可能引火上身，每過幾年便可見因放火整地而造成人員重傷或死亡的案例。



消防局表示，若有隨意於露天焚燒雜草、稻草、農作物殘枝、垃圾等情事，已違反《花蓮縣施放天燈及田野引火燃燒管理辦法》第3條，本縣消防局將依同法第13條逕行舉發，處行為人新臺幣3千元以下罰鍰，同時轉報環保局及相關單位，倘違反《空氣污染防制法》第32條，可依同法第67條處新臺幣1200元以上10萬元以下罰鍰。另外，堆置廢棄物並燃燒，未符合《廢棄物清理法》第36條貯存、清除、處理相關規定者，亦可依同法第52條處新臺幣6000元以上300萬元以下罰鍰。更甚者若任意燃燒致生公共危險，可能已觸犯《刑法》公共危險罪，最高可遭處7年以下有期徒刑或罰金，提醒鄉親千萬不要心存僥倖便宜行事，任意進行田野引火燃燒。