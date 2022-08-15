酒吧遇帥哥搭訕！女老師凍未條一夜情　隔天上課驚「他是我學生」

▲原PO和帥哥發生一夜情。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

碰到這種事該怎麼辦？一名女網友表示，自己是一名實習老師兼助教，先前去酒吧喝酒的時候，碰到一個小帥哥來搭訕，之後他們猶如乾柴遇上烈火，發生了一夜情。沒想到她隔天上班的時候，竟發現那個帥哥是班上的學生，當場崩潰不已，不知道該怎麼辦。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在「匿名公社」發文表示，上週和媽媽吵完架之後就跑到酒吧喝酒，期間有帥哥跑過來搭訕，2人年紀感覺差不多就聊了起來，過程相當熱絡。隨後男方詢問要不要一起去旅館，因為她對對方的印象還不錯，於是同意發生一夜情，之後也交換聯絡方式，不過她在對方還在睡覺時就先離開旅館了。

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沒想到原PO隔天上班時又看到一夜情的對象，「我在大學當實習老師兼助教，幫忙教授發補課的東西。發到最後一排時，有個學生撐在桌上打盹，我點一下他桌面叫了聲同學，結果他一抬頭，竟然就是昨晚那男的」，她當場嚇傻，擔心對方會向學校舉發她的行為，或是以此威脅日後要繼續維持關係，因此上課時都魂不守舍。

▲原PO發現一夜情的對象是學生。（示意圖／取自Pixabay）

正當原PO在擔心時，對方突然傳來的訊息問「是妳吧？」她不想被發現，因此沒有回覆，在路上遇到也都裝作不認識，但對方又傳了一則訊息，說「我們可以好好談一談嗎？」讓她相當煩惱，完全不敢點開來看，被搞得精神崩潰，甚至因此做了惡夢，不知道該如何是好。

不少人看到後紛紛表示，「看來真是冤家路窄，那個帥哥應該到處都有一夜情的狀況，還是自己謹慎小心應對吧」、「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人」、「我覺得妳現實生活可以跟他說認錯人，line直接封鎖，除非妳捨不得，那就再想其他辦法」、「當沒事，心態調整一下」、「逃避解決不了問題，勇敢去談談吧！或許結果跟妳所想的不一樣」，但也有人說，「如果讓學校知道這種事，看妳也別想在學校混」。