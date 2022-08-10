大學生「湊字數神器」爆紅！一鍵幫寫千字報告　網實測結果曝光

▲學生有許多作業、報告要完成，近日「唬爛產生器」再度在網路上紅起來。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者柯振中／綜合報導

學生時代的主要任務是學習，課堂當中也會出現作業、報告等需要完成。不過，近日有號稱「偷懶神器」的網站爆紅，只要輸入主題、字數，該網站就會幫忙拼湊出報告、讀書心得，引起熱烈討論。

據了解，這款「偷懶神器」是間名為「唬爛產生器」的網站，只要輸入想要的主題名稱、字數需求，就會自動產生一長篇的文字。不過，仔細查看文章內容，可以發現雖然關鍵字多次出現，但其他文字根本與主題無關，看起來十分容易被抓包。

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▼輸入主題、字數，唬爛產生器就會產生相應的文章。（圖／翻攝「唬爛產生器」）



事實上，這間網站先前就已經爆紅過，不少網友認為，這網站無疑是「作文救星」，若求學時有這種神器，就不怕寫作業了，也有學生拿來用在課堂上，做報告的時候拿來敷衍了事，最後還真的及格了。

▼雖然生成相應的文章，但內容與主題毫無關聯。（圖／翻攝「唬爛產生器」）



不過，也有網友說，當初因為太多人使用，所以教授剛開課時，就要求不准使用，否則就當掉，還有同學不信邪，拿「唬爛產生器」自動生成的文章來交稿，最後真的得到重修的門票。

而「唬爛產生器」之所以會出現，是由台大資工系的學生所研發，網路上除了這款「唬爛產生器」外，也有「肥宅對話產生器」、「三人對話產生器」、「群聊產生器」等工具，構想相當不簡單。

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