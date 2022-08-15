22歲嫩妹懷孕　男友不想婚「果斷割喉棄屍」！她倒血泊1屍2命

▲ 女子有孕在身，竟慘遭男友殺害。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度馬哈拉施特拉邦發生一起驚悚事件，一名年輕女子被發現陳屍血泊中，喉嚨遭人割開，且還有孕在身。她27歲的男友已經被捕，疑似因不願和她結婚，將她割喉殺害後棄屍樹林。

綜合印媒報導，馬哈拉施特拉邦孟布拉（Mumbra）警方13日獲報前往一處砂石場附近，發現一具倒在血泊中的女屍，頸部嚴重受傷。22歲死者穆斯坎（Muskan）又名Nadia Mulla，頸部遭人割開，死亡當時有孕在身，警方現正等待驗屍報告。

死者家屬懷疑，兇手可能是穆斯坎交往3年的男友，現年27歲的達爾維（Altamash Dalvi）。調查發現，達爾維是孟布拉居民，在一家小公司擔任主管，因為不想和穆斯坎結婚，便騎車載她到做案地點，原先還打算騎到更遠的地方，但因交通狀況影響，最後在砂石場附近犯案，用他2天前購買的一把33公分長刀割斷穆斯坎的喉嚨，將屍體丟進灌木叢後逃逸。

死者手足透露，穆斯坎先前便曾懷孕，被達爾維要求墮胎，而在事發3天前，她們得知達爾維要和另一名女子結婚，她們便找上這名女子，向她揭發達爾維的真面目，達爾維得知此事後對穆斯坎相當生氣，可能因此計畫謀殺。

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