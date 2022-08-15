　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

裴洛西激怒北京！美5跨黨派議員來台　日媒：中國回擊不可避免

▲▼美國參議員馬基率團來台Ed Markey。（圖／外交部提供）

▲ 美國參議員馬基率5人議員團來台。（圖／外交部提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西月初訪台，中國隨即舉行鎖台軍演，並祭出經濟制裁報復。但美國5名跨黨派參眾議員不畏威脅，14日抵台展開訪問，15日將會晤總統蔡英文，引發外媒關注。日本媒體指出，中國對此的反制將無法避免。

日媒TBS根據台灣外交部消息報導，由美國參議員馬基（Ed Markey）等5人組成的跨黨派議員團於14日晚間抵台，15日將與蔡英文會談，並到立法院針對外交及安全保障等問題交換意見。

但TBS指出，裴洛西2日訪台過後，中共解放軍在台灣周圍展開大規模軍演，共機飛越台海中線等軍事壓力也在加強，此次美國議員團訪台必然將再次引發中方回擊。

馬基此次率領眾議員加勒曼帝（John Garamendi）、魯文索（Alan Lowenthal）、貝耶（Don Beyer）及羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）來台，5人不但橫跨參眾兩院，更橫跨外交、軍事、歲計等重要委員會。

他們14日晚間乘美國空軍C-40C行政專機降落松山機場，預計15日上午10時於總統府會見蔡英文，中午拜會立法院。不過此次訪問團行程相對低調，多為閉門會議，總統府也未安排直播。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►超Q三麗鷗驅蚊貼片＋八爪電扇大特價！帶小寶貝外出必備神物

ET快訊
快訊／拍外景公審居民惹議！　竇智孔發聲了
他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝
專挑對手讓台積電痛　從六騎士到梁孟松的恨！18年前照片見證歷
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像
狂瘦9公斤！他獨創「3階段瘦身法」刮油剷肉　絕對不復胖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光

印度恐怖「人血農場」最初都是自願　等虛弱逃不掉！秒遭關籠抽血

普丁可能遭背叛！英媒：俄高官向西方求和　希望盡快結束戰爭

加護病房護士曝「我永遠不做這5件事！」　穿吊嘎、短褲騎機車上榜

22歲嫩妹懷孕　男友不想婚「果斷割喉棄屍」！她倒血泊1屍2命

日廣島觀光船載16人「火燒船」！黑煙狂竄畫面曝　疑發電機起火

南華早報：美中電子戰激烈交鋒　共軍追蹤「裴洛西專機」失敗

威脅飛機有炸彈！女突然「當眾脫衣」想闖駕駛艙　被制伏畫面曝光

巨乳網紅喊「吃到頭髮」逼退費　監視器曝攏是假！她被罵爆回應了

TikTok母公司字節跳動　爆300名員工「出身中國官媒」央視也入列

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光

印度恐怖「人血農場」最初都是自願　等虛弱逃不掉！秒遭關籠抽血

普丁可能遭背叛！英媒：俄高官向西方求和　希望盡快結束戰爭

加護病房護士曝「我永遠不做這5件事！」　穿吊嘎、短褲騎機車上榜

22歲嫩妹懷孕　男友不想婚「果斷割喉棄屍」！她倒血泊1屍2命

日廣島觀光船載16人「火燒船」！黑煙狂竄畫面曝　疑發電機起火

南華早報：美中電子戰激烈交鋒　共軍追蹤「裴洛西專機」失敗

威脅飛機有炸彈！女突然「當眾脫衣」想闖駕駛艙　被制伏畫面曝光

巨乳網紅喊「吃到頭髮」逼退費　監視器曝攏是假！她被罵爆回應了

TikTok母公司字節跳動　爆300名員工「出身中國官媒」央視也入列

國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

WNBA球星格林納遭俄國判刑　辯護律師團隊提起上訴

大學分發入學　中原大學招生達成率私立綜合大學第一

拍外景公審居民惹議！　竇智孔認「讓對方不舒服」：會好好反省

納達爾祝福小威人生新階段　談腹部傷勢「坦言很危險」

他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝

迪亞茲登場曲紅遍全美　前紅襪終結者派柏本不懂：我的最好

無差別街舞擂台9月3日信義香堤登場　「舞」林冠軍由你決定

大谷翔平不是對手　紐媒：法官要和貝比魯斯等傳奇競爭

柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

國際熱門新聞

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

騎車一半脖噴血　他遭風箏線割喉亡

後院玩耍被咬　2歲娃反殺50公分長蛇

海邊玩耍突慾火難耐！情侶露天上演活春宮

柬埔寨豬仔放棄獲救機會　再度求救已被列黑名單

鄰居呻吟聲吵醒整區　她高潮後狂呼：幹得好

KK園區頭目有黑白雙身分　10年前就被通緝

統計：B罩杯最會偷吃　小奶妹更會劈

1女7男亂交趴！日醫睡到未成年被逮　同行還有僧侶

真子公主爆將「緊急返日」！日媒揭3大危機

KK園區主嫌起底！農村小哥18萬闖南洋造豬仔煉獄

首例人傳寵物　狗與主人同床被染猴痘

烏轟炸俄軍補給道路　俄20%地面部隊被毀

更多熱門

相關新聞

殘酷2選1！寧禁手機1年也不做這件事

殘酷2選1！寧禁手機1年也不做這件事

美國科技新聞網站Online Tech Tips調查美國民眾「難以啟齒」的網路使用習慣，他們發現，54%美國人寧可放棄使用智慧型手機1年，也不願在網路上公開自己畢生的網頁瀏覽紀錄。

即／美遊樂園驚爆槍擊　至少3人中彈！

即／美遊樂園驚爆槍擊　至少3人中彈！

美5議員訪台　紐時：月底前還有另一批要來

美5議員訪台　紐時：月底前還有另一批要來

70歲辣媽交友APP遇最佳床伴！　銷魂叫聲兒好尷尬

70歲辣媽交友APP遇最佳床伴！　銷魂叫聲兒好尷尬

即／男子美國國會大廈附近撞毀汽車　對空鳴槍後自盡

即／男子美國國會大廈附近撞毀汽車　對空鳴槍後自盡

關鍵字：

北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面