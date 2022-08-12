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哪種小吃能代表「台灣味」？老饕激推1種類：國外朋友吃過超驚艷

▲台灣小吃提供豐富的選擇，更是國外觀光客來台必吃。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣小吃提供豐富的選擇，更是國外觀光客來台必吃。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

以傳統小吃征服外國人的心的台灣，不管是蚵仔麵線、大腸包小腸或臭豆腐等，各有擁護者。一名網友表示，他的表弟第一次來到台灣，因此想帶對方去品嚐在地美食，不過身為台灣人的他也不清楚哪些小吃最具代表性，因此求問「哪個小吃最配得上『台灣味』3個字？」貼文一出，引發熱議。

一名網友在PTT發文表示，他的表弟近日首次從加拿大來台，為了盡地主之誼，媽媽特別交代他要帶表弟去多吃點美食。為此，他先是在711買了一個碗粿給表弟試試水溫，發現對方反應還不錯，於是決定周末再帶他去吃更多好料，並詢問鄉民，「哪個小吃最配得上『台灣味』3個字？太恐怖什麼蛇肉之類的先不要。」

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▲原PO好奇，「哪個小吃最配得上『台灣味』3個字？」（圖／翻攝自PTT）

▲原PO好奇，「哪個小吃最配得上『台灣味』3個字？」（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，馬上引發不少網友熱烈討論，紛紛留言「台灣社畜套餐，小七雞肉飯飯糰＋中冰美」、「牛肉麵阿」、「大腸麵線、豬血糕」、「肥宅三件套：雞排、鹽酥雞、珍奶」、「雞排，我之前去美國唸書，每次放假回台灣都狂吃雞排」、「熱炒直接封頂吧！台灣的熱炒真的強」。

其中，也有老饕認為「排骨酥麵」、「肉羹麵」這種湯麵類美食西方國家較少見，更能吸引外國人，「排骨酥麵真心不騙，國外比較少吃湯麵，都吃那種乾拌義大利麵，炸的香香的排骨酥＋湯麵，以前國外朋友吃過嘖嘖稱奇」、「鍋燒意麵最高」、「麵攤」、「肉羹麵」、「陽春麵」。

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