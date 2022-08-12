從腦麻角度看世界「大腦迷宮：你所未知的腦內風暴」公益開展

圖、文／腦麻協會提供

「大腦迷宮：你所未知的腦內風暴」中華民國腦性麻痺協會30週年特展，由7-ELEVEN把愛找回來公益平台支持，展覽以「探索大腦」為主題，結合繪本故事動畫、大腦迷宮互動等多元方式，呈現寓教於樂的豐富內容，讓來到這邊的每一個你忍不住去探索大腦冷知識，並且透過探索腦神經迴路的過程中認識腦麻族群，進而開啟從身到心的討論。特展從8月13日至21日於松菸文創園區南向辦公廳舍一樓開展，展覽富藏與常人世界不同的感受、視界，讓你透過醫學角度剖析神秘的大腦，一起用另一個角度看世界。

公益展覽也可以很有趣！走進大腦迷宮，用醫學角度來一起探索你所未知的腦內風暴！

本次特展將大腦分為四大功能：運動、感知、學習、情感，以及大腦小知識區，透過「大腦迷宮」、「海馬迴廊」、「多巴胺生產線」、「小腦練習場」、「傷腦筋工作室」與「腦波弱賣場」六座展區，引領大眾探索腦神經迴路的謎底，進而了解腦麻族群從身體到心靈與他人的異與同。腦性麻痺的成因複雜，至今仍是未解之謎，腦麻兒就像被困在自己的大腦迷宮之中，因某些感官與運動功能的缺失迷失方向。

中華民國腦性麻痺協會理事長卓碧金指出：「台灣目前腦性麻痺人數估計超過十四萬人，且逐年攀升。腦麻協會有感於腦麻族群的人數日益增多，大眾卻對該議題很陌生，於是選在創辦三十週年之際，透過策展的方式跟民眾溝通，讓大眾更認識腦麻朋友，走進他們的世界。」

你知道腦麻者正在積極參與社會嗎？腦麻協會秉持初衷，藉由策展持續推廣大眾對腦麻更多認識

腦麻朋友的身體功能也許和我們不同，但對情感的需求和所有人是一模一樣的，腦麻朋友也需要自信，渴望被社會需要；而為了這些需要，腦麻協會持續推動著各項就業就養計劃，讓腦麻朋友及其家人們能擁有更好的生活。特展內的「多巴胺生產線」展區，就展出了許多推動腦麻朋友們就業就養的相關計畫，其中「浴火鳳凰計畫」就是透過個別化的支持，提供給腦麻朋友們更完善的職場成長課程及職前訓練；本年度腦麻協會與7-ELEVEN、Story Wear合作推出的零廢永續愛心商品，以7-ELEVEN門市回收寶特瓶等做為素材，生產就是由腦麻兒進行圖面創作並由腦麻媽媽縫製而成，打造愛與永續的循環經濟。「多巴胺生產線」展區內同時也充份闡述了就業對腦麻者參與社會的意義，讓大眾看到腦麻者正在積極參與社會，從接受者（receiver）到付出者（giver），提供生產力，也貢獻環保議題。

「腦麻工具書」為腦麻就業培訓而生！7-ELEVEN與大眾持續支持，推動腦麻就業就養議題。

策展記者會的現場，中華民國腦性麻痺協會理事長卓碧金也很高興宣布，策劃許久的「腦麻工具書」於開展當日同步推出，她表示：「腦麻工具書的推出為的是讓大眾以及聘僱腦麻朋友的企業，能夠更快速的了解腦麻朋友，輔以協助就業就養計畫的推行。而計劃得以持續推動，首先要感謝與7-ELEVEN於2021年開始的合作，以及大眾持續透過門市零錢捐、購買永續商品等方式對腦麻的支持，讓如此有意義的展覽能夠展現在大眾面前，今年是協會創立第三十年，很感謝一路相陪的夥伴，邀請大家於8月13日至21日帶著朋友們一起走進展間，用探索大腦的方式理解腦麻。」

8月13日至21日連續兩週於松菸文創園區南向辦公廳舍一樓，「大腦迷宮：你所未知的腦內風暴」中華民國腦性麻痺協會30週年特展，將帶領大眾一同探索腦麻族群神秘的神經迴路，將我們未曾予以關注的社會角落帶到大眾面前。本項展覽將結合「互動體驗」、「空間感受」與「手作活動」的概念，以寓教於樂的方式帶領觀者遊賞腦麻的世界。

相關展覽及活動詳情請參考活動官網：https://cpfamily.shoplineapp.com