泰國新冠肺炎警戒等級調降！　10月起不可強制隔離病患

▲泰國10月1日起將新冠肺炎從「危險性傳染病」降級為「受到監控的傳染病」。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

隨著疫情降溫，泰國公共衛生部預計從10月1日起將新冠肺炎從「危險性傳染病」（dangerous communicable disease）降級為「受到監控的傳染病」，如此一來，衛生官員將不再有權力要求病患或接觸者必須隔離14天。

根據《曼谷郵報》報導，泰國公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）8日主持國家疾病預防與控制中心會議時宣布，作為國家進入正常疾病流行期的一部份，新冠肺炎從10月1日開始，將從「危險性傳染病」降為「受到監控的傳染病」（communicable disease under surveillance）

，與流行性感冒、瘧疾以及登革熱同等級。

阿努廷表示，雖然新冠肺炎仍然具傳染性，但是在可控制的範圍內，且嚴重性也有所緩解，所以才會做出這項決定，「已經有更多的人學會如何理解並和這種疾病共存。」疾病管制署署長歐帕（Opas Karnkawinpong）指出，降級之後，衛生官員就不再有權力強制病患或是疑似染病的人隔離14天。

泰國6月23日取消口罩禁令、娛樂場所全面恢復營業，加上7月1日取消通行證制度，只要出是兩劑疫苗證明，就可以免隔離、免篩檢入境，幾乎已恢復疫情前的生活。泰國政府宣布7月起正式進入後疫情時代，即使未來仍會有確診病例和群聚感染，但都在可控制範圍內，不會影響醫療體系運作。