第三輪0-6歲免費快篩8／15上路！　每人限5劑「不可用於2歲以下」

▲快篩實名制使用羅氏試劑。（圖／記者劉維榛攝）

記者嚴云岑／台北報導

第四輪家用抗原快篩試劑實名制及第三輪0-6歲學齡前幼兒免費發放1份快篩措施8/15上路，指揮中心表示，幼兒免費5劑快篩，領取對象以2015年9月2日以後出生為限，此免費領取份數，不會計算入家用抗原快篩試劑實名制的購買資格。另提醒家長，切勿將快篩試劑用於2歲以下幼童。

另為提供幼兒家庭更足量的家用抗原快篩試劑，及保障尚未接種COVID-19疫苗之0至6歲幼兒健康，指揮中心自6月1日實施0至6歲幼兒免費領取5劑快篩試劑政策，並於6月6日起，實施對象擴大為2015年9月2日(含)以後出生的學齡前幼兒，民眾可持2015年9月2日(含)以後出生的學齡前孩童健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑，此免費領取份數，不會計算入家用抗原快篩試劑實名制的購買資格。

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之後於7月1日實施第二輪讓0至6歲學齡前幼兒再免費領取1份5劑快篩試劑，本次8月15日實施的第三輪，維持每位幼兒免費領取1份5劑。

▲第3輪提供0-6歲免費5劑快篩試劑。（圖／指揮中心提供）



指揮中心提醒，目前家用抗原快篩試劑實名制販售地點有全國4,555家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所，持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，貨源充足，隨到隨買，不用排隊。另指揮中心亦提醒幼兒家長，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

▲幼兒COVID-19疫苗接種說明。（圖／指揮中心提供）

▲幼兒接種COVID-19疫苗後注意事項。（圖／指揮中心提供）