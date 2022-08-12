摩鐵針孔魔人！建築工偷拍4個月46人受害　3女被裝AIRTAG定位追蹤

▲高雄一間摩鐵被住宿旅客發現有裝設針孔。（圖／民眾提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市小港區一家汽車旅館日前傳出房間內有針孔攝影機，引發社會關注，檢、警介入調查偵辦後，逮捕一名黃姓嫌犯（39歲），是名建築工人，據了解，他在今年2、3月入住該汽車旅館3間房間時，趁機裝上偷拍的針孔設備，檢、警還查出，黃男曾對3名女子的住家廁所安裝針孔和AIRTAG定位追蹤器，掌握她們的行蹤，檢方今（12）日偵結，依違反個人資料保護法和跟蹤騷擾防制法提起公訴，並建請從重量刑。

▲黃姓嫌犯在摩鐵偷裝針孔攝影機。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢、警調查，黃姓男子是在今年2月16日、3月3日、5月27日3天，藉由投宿機會，在小港這家汽車旅館的3間房間，以電鑽將房間內電視牆或餐點送達提示盒鑽孔破壞，而裝設針孔攝影機，再從手機遠端連線觀看上開房間投宿房客，總計有46人被偷拍，黃嫌還錄影儲存在手機，且同步上傳至icloud雲端。

直到今年5月底，有網友在報廢公社公開版社團中爆料，在這家汽車旅館被發現裝針孔，小港分局接獲報案後，立即協請刑警大隊科技犯罪偵查隊加入分局專案小組，擴大調閱大量監視器影像、分析過濾住宿旅客資料，也由科技犯罪偵查隊分析該針孔攝影機設備，以虛擬終端截取相關數位紀錄，終於抓到黃姓嫌犯。

▲黃姓嫌犯（中）被警方逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢、警追查後，除了摩鐵被偷拍的46名被害人，黃姓嫌犯還在今年2月15日下午，侵入一名他想追的A女住處竊取物品，得手後還在她的住處浴室內裝設針孔攝影機，監控A女的一舉一動，今年6月還在A女的安全帽裝AIRTAG定位裝置，監視A女的行蹤。

▲黃姓嫌犯在兩名女子的安全帽安裝AIRTAG定位裝置。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

此外，黃姓嫌曾追求過一位購物中心櫃姐B女，遭到拒絕後，3、4月間他也到購物中心地下室停車場，找到B女的機車，並在她的安全帽上裝設AIRTAG定位裝置，並持續以手機實行遠端監視；今年2月間，黃嫌也曾安裝針孔攝影機在一位C女的住處大門前，鏡頭對大門拍攝，遠端連線觀看C女與其他家人之每日進出動向，黃嫌看上C女家境優渥，還得知她家正在看7500萬的房子。

檢、警發現，黃嫌裝了這些針孔後，都會錄影儲存在手機，且同步上傳至icloud雲端，黃嫌到案後坦承犯行，檢方認為黃嫌對於大眾隱私安全侵害甚鉅，且造成社會恐慌人心惶惶，而在A女、B女安全帽內裝設AIRTAG以監控他人行動，影響她們日常生活，偵訊後依違反個資法、跟騷法提起公訴，並建請從重量刑。