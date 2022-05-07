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Apple用戶遇到幻影AirTag　沒有被追蹤卻收到警報提醒！

▲蘋果AirTag 完整動手玩。（圖／記者洪聖壹攝）

▲蘋果AirTag。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

有部分蘋果用戶反映，AirTag的反追蹤系統近期似乎出現bug，他們周圍沒有未知AirTag，但卻收到了警報提醒。

根據《華爾街日報》的報導，在Twitter、Reddit、Facebook和其他平台上都出現了一些用戶反饋，他們稱之為“幻影AirTag”，用戶會收到周圍有未知AirTag的提醒，這本來是蘋果的反追蹤措施，防止有人濫用AirTag。但目前可能出現AirTag的反追蹤系統出了問題。

一位在家中收到“幻影AirTag”提醒的人表示，該通知令人恐懼。並且說AirTag在地圖上的移動看起來非常奇怪。他無法在他家附近找到任何惡意放置的AirTag。

5月初，曾有一家人去迪斯尼遊玩遇到過類似情況。雖然他們收到了AirTag反追蹤警報，但並沒有在個人隨身物品中找到任何追踪器。

“幻影AirTag”警報上的地圖提醒，從用戶位置向外輻射的直線紅線，如果AirTag 沿著這些路徑移動，它將穿過城市街道的中間，穿過建築區，甚至穿透牆壁，讓人覺得不可思議。

蘋果發言人表示，這些警報可能是由於iPhone接收到的Wi-Fi信號暫時混淆了定位服務。或者在人口密集地區AirTags可能會導致誤報。蘋果已承諾在今年對 AirTag 進行額外增強修復。

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