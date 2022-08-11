確診數起起伏伏！台大醫：別斤斤計較1、2天數字「防疫是炒長線」

▲李秉穎認為，不必斤斤計較1、2天確診數。（圖／翻攝自新聞放鞭炮）

記者楊晏琳／台北報導

台灣本土病例數起起伏伏，有時2萬多例、有時卻又可降至1萬多例，令不少人疑惑，疫情到底有無在下降？醫師李秉穎則表示，防疫是炒長線、要看長期趨勢，「不要為了1天、2天數字在斤斤計較。」

台大醫院兒童感染科主治醫師李秉穎稍早在接受資深媒體人周玉蔻訪問時表示，BA.4、BA.5「不會像媒體報導的一樣，造成另一波大規模感染」；周接著詢問，為何台灣確診數有時2萬多、有時又2萬以下，趨勢一直是丘陵都不回到平地？

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李秉穎先是笑回，「基金有賺有賠」，表示疫情流行曲線一定是海浪、有波動。並直言不要為了1、2天數字在斤斤計較，「你要看長期趨勢，你買股票都是看長遠趨勢啊，沒有人說，它今天上去就一定會繼續上去。」

不過周玉蔻反駁，「但當沖就是這樣欸」，李秉穎則笑出來，「妳不要跟我講那些其他例子」，表示防疫是炒長線、而非短線。

針對死亡數明顯下降的情形，李秉穎也解釋2個原因。即便病毒再怎麼變異，人體免疫系統對重症和死亡的保護力不太會下降；另個因素則是，高風險、會得到重症的病例已經減少。

李秉穎說明，以前長者疫苗接種率不理想，有些長者沒免疫力就會染疫、甚至死亡。「但這段時間你去統計長者比例可能就變少」，轉變成兒童染疫率變高，但兒童重症比例比較低，雖然會有死亡，但比起長者較少，所以整體死亡率就會下降。