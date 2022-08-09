偷車賊狂飆15公里「開到休假所長眼前」　他麵吃一半衝去逮人

記者許權毅／台中報導

台中一名58歲甘姓男子7月23日衝進第四分局春社派出所，慌張地說自己未熄火的車被陌生男子開走，警方立刻通報線上警網追查。正值休假的春社所所長邱柏昌正與妻子小孩在潭子某麵店用餐，不料一抬頭驚見車子就在眼前，立刻騎著機車跟隨並且通報所內同仁到場支援，順利將有多次竊盜前科的38歲陳男逮捕到案。邱柏昌也說，當下同仁有掌握嫌犯往潭子駛去，還想說「沒這麼巧吧？」心裡剛想完車子就在眼前出現，馬上跟妻子說「怪怪的我去看一下」，起身前往支援。

▲台中一名偷車賊狂飆15公里，卻開到休假所長眼前。（圖／記者許權毅翻攝）



▲陳男偷走未熄火車輛，路上下車被反鎖，還持磚頭破窗。（圖／記者許權毅翻攝）



第四分局警方表示，竊車的陳男有多次竊盜前科，甚至也入獄服刑多次仍不知悔改，7月23日上午見到甘男車輛未熄火，趁機把車子開走並從南屯開往潭子，距離約15公里。案發地轄內的春社派出所同仁在工作群組通報，所長邱柏昌也在休假期間掌握了解，而本身住潭子的邱柏昌跟妻子女兒出門吃飯，沒想到眼前一輛車子跟通報特徵相符，讓他瞬間傻眼「不就是這台嗎？」，反覆確認後趕緊衝出店外尾隨，並通知派出所同仁前往支援。

▲春社派出所所長邱柏昌當下正在跟妻兒用餐，抬頭卻發現車輛就在眼前。（圖／記者許權毅翻攝）



邱柏昌一路尾隨陳男到圓通南路某超商附近時，支援警方到場將，一同將陳男攔下逮捕，陳男偵訊坦承犯行，全案依照竊盜、毀損罪嫌移送偵辦。整案順利在30分鐘內破獲，也讓車主甘男相當感謝警方，大讚警方高效率。

邱柏昌也笑說，自己當下在跟妻子女兒們吃飯，突然看見後慌張地要衝出去，還來不及跟妻子解釋完整過程，只說「這車怪怪的」，就趕緊上前尾隨。他也呼籲，不法之徒切莫心存僥倖、以身試法。

▲警方最終僅花30分鐘就將陳男逮捕，讓遭竊車主相當驚訝。（圖／記者許權毅翻攝）