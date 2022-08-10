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愛心志工仁愛之家獻技藝　義剪善行暖人心

▲勞工局「做工行善團」義剪團隊之台南市人體彩繪從業人員工會志工，前往仁愛之家辦理義剪活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞工局「做工行善團」義剪團隊之台南市人體彩繪從業人員工會志工，前往仁愛之家辦理義剪活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年上半年受新冠肺炎COVID-19疫情影響，教養院、養護機構、醫院與學校等，為嚴防疫情擴大已禁止訪客進出一段時日，隨近日新冠肺炎COVID-19疫情逐漸控制穩定，8月起教養院、養護機構等逐漸鬆綁訪客進出限制，仁愛之家附設仁馨醫院亦開放打滿3劑疫苗的志工可進入養護機構為住民服務。

勞工局「做工行善團」義剪團隊之台南市人體彩繪從業人員工會志工，聽聞恢復義剪服務後，大夥紛紛踴躍報名，也讓這項溫暖的服務行動在疫情時節增添溫暖不少。10日每位志工在做好自身防疫管理下，由台南市人體彩繪從業人員職業工會監事會召集人周睿如老師領軍，前往仁愛之家辦理義剪活動。周睿如老師表示仁愛之家附設仁馨醫院為慢性精神專科醫院，住民多為弱勢的身心障障礙者，很感謝院方提供志工夥伴服務的機會，也讓志工的一身專才有服務弱勢貢獻社會的地方。

▲勞工局「做工行善團」義剪團隊之台南市人體彩繪從業人員工會志工，前往仁愛之家辦理義剪活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市人體彩繪從業人員職業工會王李淨祺理事長表示，自2021年加入勞工局「做工行善團」義剪團隊的行列後，夥伴們都很開心能藉由自己擅長的專業來為這社會付出，雖然服務的對象有時候不擅言語表達，但從理髮後回饋給志工的眼神就能感受到被服務者的開心或是感謝之意。雖然這兩年因為疫情關係導致義剪場次減辦許多，但是未來夥伴仍會秉持服務的熱忱，繼續為需要的養護院所提供溫暖的義剪服務。

▲勞工局「做工行善團」義剪團隊之台南市人體彩繪從業人員工會志工，前往仁愛之家辦理義剪活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基感謝台南市人體彩繪從業人員工會志工，對於行善的熱衷態度並未因為新冠肺炎COVID-19的影響而縮減，雖然疫情逐步緩和但仍感謝志工夥伴對於社會公益的投入與貢獻，療養院所的院生也因為志工的義剪服務，得以紓解疫情以來無法出門理髮或不便理髮的困擾，也降低院生出外染疫的風險。志工們自2021年起加入勞工局「做工行善團」義剪團隊後，已協助辦理4場次義剪活動，投入志工51人次，服務約415人。感謝夥伴長期提供溫暖的義剪服務，讓更多身障者受惠並感受到社會溫暖的愛。

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