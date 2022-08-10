敏感時機夏立言堅持訪陸　台灣基進：飛彈是歡迎國民黨回家的？

▲桃園市議員參選人藍士博。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

正值中國大陸對台實彈軍演、台海緊張時刻，國民黨副主席夏立言不顧陸委會勸阻，仍率團訪問中國。台灣基進秘書長王興煥批評，國民黨此舉動可能對國際社會釋放錯誤訊息，台灣不是國民黨輸誠的籌碼，勸夏去了就不要再回來了；桃園市議員參選人藍士博則諷刺說，「中國軍機和飛彈是來歡迎國民黨回家的嗎？」

王興煥表示，中國國民黨宣稱此行只是慰問台商，無任何政治安排，然而國民黨身為台灣目前第一大在野黨，與過去曾長期執政的百年大黨，出訪中國即帶有高度政治意涵。他舉例，夏立言於馬英九時代，曾任陸委會主委，也曾擔任外交人員，不應連這點基本的敏銳度都沒有，此刻出訪中國，不僅令人質疑「非要出訪不可」的必要性，更令人高度疑慮到底是要去中國做什麼？談什麼？

王興煥痛批，中國國民黨此刻的舉動，不僅背離台灣利益，更可能對國際釋放錯誤訊息，亦製造台灣內部分化，台灣不是國民黨輸誠的籌碼，如果中國國民黨心中只有中國，奉勸國民黨去了就不要回來了。

藍士博說，美國眾議院議長裴洛西來訪期間，國民黨開口一句親美，閉口一句民主團結，然而，就在中國武力籠罩、駭客入侵、資訊戰轟炸的此時此刻，卻傳出副主席要去中國拜見國台辦大官，這種對紅色統一投懷送抱的行為，才是他們的真面目，「中國軍機和飛彈是來歡迎國民黨回家的嗎？」

此外，高雄市鳳山區市議員參選人李雨蓁表示，夏立言就是2015年馬習幕後推手，這次訪中又想搞前總統馬英九那套民生與政治假脫鉤真相融的戲碼，無論過去現在，中國國民黨捧中國貶台灣始終如一，台灣經歷數十年努力與民主政治的進化，別小看台灣人明辨是非的能力與守護家園的決心，這些跪中跪到頭殼壞去的叛國賊，去了就別再回來了。

高雄市三民區市議員參選人張博洋補充，在國軍弟兄堅守防線、國際社會力挺台灣之際，島內最大親中勢力私下跟敵方接觸、談判，這不是通敵什麼才是通敵？國民黨是不是搞錯自己的老闆？