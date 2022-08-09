歷經14天！日騎70公里　女學生獨輪車環島...父母老師感動迎接

▲完成環島創舉，回到南崁國小，吳冠欣同學(左3)、與父母(左4、左2)、黃伯群指導老師。（圖／曾文敬提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市南崁國小畢業、現就讀中壢高商的吳冠欣同學，7月底時獨自一人騎乘獨輪車環島，歷經14天，在高溫烈日下，每日平均騎乘約70公里，早出晚歸，自己找路，騎完超過1,000公里路程，9日完成獨自環島回到桃園，受到南崁國小獨輪車校隊的熱烈歡迎。

▲桃園市獨輪車運動委員會主委曾文敬(右二)，到場歡迎吳冠欣騎乘獨輪車回到南崁國小。（圖／曾文敬提供）

桃園市獨輪車運動委員會主委曾文敬、南崁國小黃伯群老師說，吳冠欣同學從國小三年級的時候加入獨輪車校隊，參與過國內大小賽事，在競速、花式項目都拿過優異的成績，也是傑出的團體花式成員。

黃伯群老師說，曾參加過挑戰獨輪車金氏世界記錄的吳冠欣，也代表桃園市參加過國際獨輪車聯盟，在韓國舉辦的世界獨輪車錦標賽，在世大運的開幕式中參與開場表演，目前就讀中壢高商，一直都對獨輪車非常熱愛。

▲吳冠欣同學(中)與2位教練。（圖／曾文敬提供）

截至目前為止，吳冠欣是台灣第一位以學生身份獨立完成環島創舉，有環島過的獨輪車同好，都知道騎乘獨輪車環島，難度很高。她自己一個人完成， 心理素質真的須要非常堅強。

▲吳冠欣(中)與支持她騎乘獨輪車完成環島創舉的父母。（圖／曾文敬提供）

而騎著獨輪車進入南崁國小，老師問吳冠欣心中的感想，她笑回：「任務達成，雖好累！但好爽！」主委曾文敬說，桃園市的獨輪車運動委員會由他在民國100年創會並成立，12年來，在各界支持下，於全國競賽活動表現優異，尤其是南崁國小獨輪車校隊，更參與「2017台北世界大學運動會」開幕表演，邁向國際舞台。

另外，桃園市的獨輪車運動於106年體育署舉辦的「運動愛台灣．地方特色運動票選」活動拿下第一，展現主委曾文敬以及民眾對獨輪車運動的支持。