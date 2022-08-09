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醫師後援會成軍！　力挺黃秀芳...贈聽診器盼為彰化縣把脈

▲醫師後援會成立。（圖／黃秀芳競選總部提供）

▲醫師後援會成立。（圖／黃秀芳競選總部提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長綠營參選人黃秀芳，為了打贏選戰積極拜票，上午到菜市場與婆媽博感情，下午則在競選總部成立醫師後援會，醫師公會全聯會理事長、現任立委邱泰源代表醫界送上聽診器，感謝黃秀芳長期在立法院社福及衛環委員會替醫界及民眾健康發聲，也祝福黃秀芳入主縣府，為縣政把脈。

邱泰源指出，今天到場的醫師也都是第一線防疫的英勇戰士，而黃秀芳是最了解醫界、最關心人民健康法案的立委，因此醫界願意全力來推薦這麼好的候選人來擔任彰化縣長，相信她的專業、經驗、愛心、細心，可以讓彰化縣政耳目一新。

▲醫師後援會成立。（圖／黃秀芳競選總部提供）

黃秀芳說，醫師朋友非常辛苦，尤其是去年，每天要穿防護衣為病人看病，精神讓人敬佩，這次參選縣長，對於如何提升南彰化醫療資源，也會和醫界朋友一起努力，透過家庭醫師和智慧診療等面向，讓南彰化民眾獲得更好的醫療照顧，她也會一天當三天用，為民眾健康和醫界發聲。

黃秀芳競選總部總幹事邱建富說：「這是總部成立的第一個後援會，好的開始是成功的一半，黃秀芳長期關心醫療衛生等問題，現在成立醫界後援會，之後也會有百工百業後援會，一起協助黃秀芳進入縣政府，讓彰化越來越好。」

彰化縣醫師公會理事長廖慶龍說，黃秀芳為醫界爭取很多事，很多醫界法案也都是第一個簽署，爭取醫界的尊嚴、也爭取民眾的認同，今天與其說是來支持，應該說是來感謝她，因為她確實是一位最疼愛鄉親的立委。

▲醫師後援會成立。（圖／黃秀芳競選總部提供）

黃秀芳競總後援會總會長陳永昌說，很感謝醫國醫民的醫師，百忙中來為黃秀芳加油，這次競總倉促成軍，距離選戰只剩三個多月，有醫界朋友相挺更有信心，未來26鄉鎮市也會有越來越多的後援會成立。

今天出席的包括醫師公會全聯會理事長邱泰源、彰化縣醫師公會理事長廖慶龍、秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院社區副院長徐永南、彰化縣診所協會理事長吳祥富及巫喜得等多名醫師參加。

▲醫師後援會成立。（圖／黃秀芳競選總部提供）

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