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達美樂「景點外送免費」！出遊也能叫披薩　從基隆到墾丁都能送

▲▼出遊也能叫披薩！達美樂串聯全台450個景點，推出「景點直送」免外送費服務。（圖／業者提供）

▲出遊也能叫披薩！達美樂串聯全台450個景點，推出「景點直送」免外送費服務。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

達美樂不僅外送到府「免外送費」，如今還推出「景點直送」免外送費服務！業者表示，如今全台各地景點都有旅遊人潮，很多人出遊也有張羅三餐問題，因此全台170家門市串連「450個景點」，從基隆到墾丁，甚至東部及澎湖，都能提供熱騰騰的外送披薩。

因應暑假出遊潮，達美樂在官網及APP推出「景點直送」點餐功能服務，目前囊括全台超過450個景點（包含澎湖）的外送直達功能，讓消費者出門在外，也能更便利的拿到餐點。

業者根據內部資料表示，景點直送功能上線至今，全台景點皆有民眾點餐，其中又以中南部使用率較北部來得高，許多知名景點像墾丁大街、六堆客家文化園區、澄清湖、六福村、宜蘭親水公園⋯等，都是消費者訂餐的前幾名景點。

透過達美樂官網方便迅速的點餐外送，讓消費者出遊在外也能方便張羅三餐；目前全台超過170家門市串起來的景點外送網，北從基隆，南到墾丁，甚至東部、澎湖都能提供服務。

▲▼出遊也能叫披薩！達美樂串聯全台450個景點，推出「景點直送」免外送費服務。（圖／業者提供）

▲業者也透露，目前外送優惠「三個大披薩只要799元」最獲消費者青睞。（圖／業者提供）

業者也透露，目前外送優惠「三個大披薩只要799元」最獲消費者青睞，披薩超過30種口味，包含獨家四喜系列披薩都可選；還有每周二、周六的「大小披薩外送買一送一」也同樣得到消費者的喜愛。

達美樂也強調目前「外送費0元」，不收任何外送費、平台費，也沒有任何最低消費金額限制，一份個人披薩、3顆蛋塔，或是一盒義大利麵，都可外送，皆無須加外送費，期望以全台密集的景點外送網路，為消費者提供更快速便利的披薩外送服務。

另外，必勝客即日起至8月29日祭出平日限定（周一至周五、國定假日除外）買一送一優惠，消費者透過「PK雙饗卡」APP下單任一口味紙包飯，就可免費多吃個人夏威夷比薩1個，現省85元。目前紙包飯有「松露牛肝菌干貝起司」及「粉紅醬海鮮起司」共2種口味選擇。而全門市、官網還有限定「比薩外帶買大送大／外送買大送小」優惠。

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