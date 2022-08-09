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運鈔車保全騙走鑰匙　偷公司150萬現鈔還債後自首

▲▼錢,鈔票,紙鈔,千元鈔票。（示意圖／達志影像）

▲高雄運鈔車保全A走公司150萬元現金。（示意圖／達志影像）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名陳姓保全（26歲）今年3月間，和同事開著運鈔車載著150萬元零錢，到高雄漢神巨蛋百貨兌換紙鈔後，一起開車回公司，陳男佯稱忘了拿東西，向同事拿了運鈔車鑰匙，進入車內開了保險箱，取走150萬元現金後逃逸，並馬上拿去還債，陳男犯案後當天晚上隨即向警方自首，並繳回僅剩的17萬2000元，檢方9日偵結，依業務侵佔罪嫌將他提起公訴。

檢方指出，陳男從2017年就開始在這家保全公司任職，對運鈔流程相當熟悉，今年3月29日上午9時許，他和另一名同事，開公司運鈔車載著150萬元的零錢，到漢神巨蛋百貨，兌換成150萬元紙鈔後，於中午12點多回到保全公司。

陳男先向同事佯稱，等當天該收的錢收齊，再一次繳回公司金庫，隨後又跟同事說「自己有東西忘在車上」，拿走車子鑰匙，陳男隨後進入運鈔車，拿走運鈔袋裡的150萬元現金，得手後馬上逃逸，陳男拿了錢也立刻拿去還債。

到了當天晚上11點多，陳男竟自己跑到派出所自首，並繳出剩下的17萬2000元，隨後被警方移送，陳男在偵訊時坦承犯行，但不願透露到底欠了什麼債，檢方今日偵查終結，依業務侵佔罪嫌對他提起公訴。

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