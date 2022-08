水淹首爾！西裝男雨中慘坐車頂PO「快滅頂照」　網：好像恐怖電影

記者趙蔡州/綜合報導

南韓首都圈(首爾、仁川、京畿道)與江原道等中部地方8日降下暴雨,導致多處發生淹水及停電等災情。許多南韓網友把災情照片上傳到推特,其中有一張照片引發眾人關注,原來是有一名西裝男受困在一輛幾乎滅頂的汽車上,許多網友說「他還好嗎」、「天啊,希望你能平安到家」。

引發關注的照片可以看見,拍攝地點在市區一處路口,旁邊能看見斷電的紅綠燈,當時現場仍在持續下雨,道路因為淹水幾乎變成河道,一輛汽車拋錨在水中宛如孤島一般,而有一名西裝男疑似來不及撤離,只能趕緊爬到拋錨的汽車車頂,避免被泥黃色的積水淹沒。

照片一出立刻在推特爆紅,數萬人轉推照片並留言關心男子,「他還好嗎」、「天啊,希望你能平安到家」、「好像恐怖電影的情節」、「注意安全」、「他有平安到家嗎」、「今年的普立茲新聞攝影獎後補」。

南韓氣象廳表示,截至8日晚間8點20分(台灣時間7點20分),首爾南部和仁川等地區出現強降雨,首爾仁川以外的首都圈地區及江原道、忠清北道、慶尚北道北部地區也都出現降雨情況,預計深夜至隔天凌晨降雨將持續。

氣象廳指出,這次雨勢的降雨量相當大,京畿道加平郡截至晚間8點降水量已經達到193.5毫米,逼近200毫米,首爾市截至晚間8點的降水量則為90.5毫米

BRO WHAT THE HECKKK SEOUL IS INSANE RN pic.twitter.com/gDbmSt2D7W