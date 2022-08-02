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寫小孩作業大崩潰？美女靠「利百代文具五寶」順利破關

▲▼利百代,文具,色鉛筆,橡皮擦,自動鉛筆,鋼珠筆,螢光軟筆。（圖／翻攝自影片）

▲主持人Yuki接受小學生測驗挑戰，特地到利百代的產品展示中心挑選她覺得必備的文具五寶。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

大人都羨慕小朋友有暑假可以放，但其實小朋友也很累的～放假有暑假作業要做，開學則是要面對每天從早到晚排得滿滿的課程表以及各科回家作業，校園生活可沒有爸媽們想像得那麼輕鬆啊！主持人Yuki就接到任務要來挑戰完成小朋友們的3大考題測驗，俗話說「工欲善其事，必先利其器」，想要專注學習必須先要有好用的文具，邁入70年的利百代文具就是陪伴各世代學生的萬用法寶，Yuki也特地到利百代的產品展示中心挑選她覺得必備的文具五寶，究竟挑戰能不能成功呢？一起看下去。

▲▼利百代,文具,色鉛筆,橡皮擦,自動鉛筆,鋼珠筆,螢光軟筆。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,色鉛筆,橡皮擦,自動鉛筆,鋼珠筆,螢光軟筆。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,色鉛筆,橡皮擦,自動鉛筆,鋼珠筆,螢光軟筆。（圖／翻攝自影片）

Yuki挑戰的第一項任務是美術作業，要憑著自己的創意畫出可愛的大象，只見Yuki信心滿滿地拿出最強工具「馬卡龍色鉛筆」，不僅圓桿的筆桿設計超級好握，還打破一般色鉛筆的油性漆面設計，Yuki表示，利百代馬卡龍色鉛筆採全台首創筆桿水性的漆面材質，水溶性的特色就是安全、環保、抗菌、無毒，不論是大朋友或小朋友都能用得安心。不一會兒的功夫，Yuki就用一共有12色的馬卡龍色鉛筆，畫出一隻色彩鮮豔飽和的繽紛彩色大象，讓她得意洋洋直呼挑戰成功！

▲▼利百代,文具,色鉛筆,橡皮擦,自動鉛筆,鋼珠筆,螢光軟筆。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,色鉛筆,橡皮擦,自動鉛筆,鋼珠筆,螢光軟筆。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,色鉛筆,橡皮擦,自動鉛筆,鋼珠筆,螢光軟筆。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,色鉛筆,橡皮擦,自動鉛筆,鋼珠筆,螢光軟筆。（圖／翻攝自影片）

第二項任務則是國文課的訂正錯別字，這讓Yuki想起來小時候同學們之間公認寫作業和考試時的夢魘，那就是自動鉛筆的筆芯太容易斷了，「如果自動鉛筆的筆芯一直斷的話，思緒真的很容易被打斷」；測驗前Yuki用了許多人在花蓮七星潭愛用的「疊石頭許願法」，希望得到筆芯不會斷的自動鉛筆以及能夠挑戰成功！結果她真的如願得到了日本斑馬的「不易斷芯自動鉛筆」，因為筆頭附有特殊彈簧可以吸收筆尖壓力，筆芯回彈時能防止斷裂，讓Yuki超快速完成訂正；而且原來那些大小形狀顏色不一的許願石是橡皮擦，雖然她大喊測驗好難、但經過來回修改，最終還是完成任務啦！

▲▼利百代,文具,色鉛筆,橡皮擦,自動鉛筆,鋼珠筆,螢光軟筆。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,色鉛筆,橡皮擦,自動鉛筆,鋼珠筆,螢光軟筆。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,色鉛筆,橡皮擦,自動鉛筆,鋼珠筆,螢光軟筆。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,色鉛筆,橡皮擦,自動鉛筆,鋼珠筆,螢光軟筆。（圖／翻攝自影片）

終於到最後一關歷史課，這次不是考試而是要針對台灣史做出專屬的課業手帳，因為要畫重點寫筆記，Yuki拿出「SARASA CLIP鋼珠筆系列」把該記的重點一一寫下，「因為它的水性墨水出水順暢、顏色鮮豔，非常適合拿來寫筆記」利用不同顏色抄寫，簡單就能完成一份乾淨俐落的重點筆記。第二部分是摘要，Yuki再亮出另一項法寶「MILDLINER雙頭柔性螢光軟筆」，一筆雙頭且粗細兩用，透過不同顏色框起重點，再畫個插圖點綴一下，整份手帳一目了然又漂亮。

▲▼利百代,文具,色鉛筆,橡皮擦,自動鉛筆,鋼珠筆,螢光軟筆。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,色鉛筆,橡皮擦,自動鉛筆,鋼珠筆,螢光軟筆。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,色鉛筆,橡皮擦,自動鉛筆,鋼珠筆,螢光軟筆。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,色鉛筆,橡皮擦,自動鉛筆,鋼珠筆,螢光軟筆。（圖／翻攝自影片）

利百代的馬卡龍色鉛筆、許願石橡皮擦、日本斑馬的不易斷芯自動鉛筆、SARASA CLIP鋼珠筆和MILDLINER雙頭柔性螢光軟筆，成為Yuki順利Pass過關的最強夥伴；完成挑戰的她發現小朋友的作業真的沒有想像中容易，呼籲爸媽們給孩子多一點同理心。而達成任務當然也有獎勵，Yuki收到利百代70週年精裝文具組，精緻實用的組合讓她立刻藏到身後笑說「我要沒收唷」！

▲▼利百代,文具,色鉛筆,橡皮擦,自動鉛筆,鋼珠筆,螢光軟筆。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,色鉛筆,橡皮擦,自動鉛筆,鋼珠筆,螢光軟筆。（圖／翻攝自影片）

Yuki還偷偷透露，適逢利百代70週年又碰上距離開學不遠，有超多好用文具推出優惠，可趁此機會滑開網站商城買起來，還有只要在影片下方留言「我要七十週年精裝文具組」就有可能成為被抽到的幸運兒得到禮物，想要的人手速要快。

▲▼利百代,文具,色鉛筆,橡皮擦,自動鉛筆,鋼珠筆,螢光軟筆。（圖／翻攝自影片）

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關鍵字：

利百代文具色鉛筆橡皮擦自動鉛筆鋼珠筆螢光軟筆

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