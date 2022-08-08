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逢甲雞排破百元！老闆曝「進貨成本」吐苦水：只漲10元而已

▲▼雞排,炸雞排。（圖／記者許力方攝）

▲雞排示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國內物價齊漲，連平民美食雞排都漲破百元。台中逢甲夜市一間雞排去年調漲到90元後，今年又再次調漲價格來到100元，讓網友直呼「吃不下去」。對此，該雞排店的老闆也出面喊苦，強調現在的價格扣除人力等成本，幾乎是打平沒賺了。

有網友表示，逢甲夜市去年購買一份雞排是90元，如今漲價變成100元，讓他崩潰地說，「這6年來，真的過得非常好呢！大家有感覺嗎？」進而引起大批網友討論，感嘆物價飆漲，過去到處都是便宜美食的情況已經消失了。

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據《東森新聞》報導，該間雞排店老闆出面喊冤，強調他們的雞排採用全雞去骨特製，肉厚又多汁，因此成本相對高，剛開店時3片100元，2016年是單片55元，2021年從80元漲到90元，如今才調漲成100元。

老闆表示，雞肉去年的價格是每公斤80元，今年卻漲到100多元，因此在每公斤漲30元的情況下，他漲10元已經相對少，對顧客來說是很划算的，若再扣除進貨、人力成本，他等於沒賺多少，「真的很累啦」。

網友看完紛紛留言，「以後要炫富就啃雞排就好」、「這個理由可以讓我戒了雞排」、「問題是你一片雞排才多重就漲10塊？」「偶爾吃一次90到100的雞排，沒那麼困難吧」。

據悉，原物料上漲持續，餐飲業從年初就陸續調漲價格，知名品牌「派克雞排」今年4月中旬宣布漲價，一份雞排從70元調整至75元，多數位於雙北的門市，更是一口氣漲價到80元。

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