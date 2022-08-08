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「全台最正刺青師」出事了！塗麻醉藥膏出大包　判決結果出爐

刺青師恩琦「懷孕被要求驗DNA」。（圖／翻攝自恩琦臉書）

▲正妹刺青師恩琦（本名茆芯瑜）為客人塗抹須醫師處方使用的麻醉藥膏惹禍，幸好賠償和解獲判緩刑。（圖／翻攝自恩琦臉書）

記者黃哲民／台北報導

本名茆芯瑜（茆ㄇㄠˇ）的正妹刺青師恩琦，前年為康姓女客戶的左腰刺青補色，因塗抹須醫師處方使用的麻醉藥膏，造成康女出現蜂窩性組織炎，康女憤而控告恩琦涉犯過失傷害罪嫌，恩琦出庭認錯，表示原先以為抹藥不算違法的侵入性醫療行為，事發後已加強店內環境衛生與器材消毒，並當庭賠償康女7萬元和解撤告，台北地院將恩琦所犯《醫師法》輕判6月徒刑、緩刑2年，可上訴。

恩琦在新北市新店區經營刺青店，她的刺青技術受到許多粉絲肯定，加上她外型甜美、穿著火辣，臉書的追蹤者高達43萬人，被封為「全台最正刺青師」，本案發生於前年（2020年）8月12日，當天下午4點多，恩琦在店內為康姓女客戶左腰刺青部位補色，並為康女塗抹「安麻樂乳膏」，不料造成康女抹藥部位出現皮膚炎，進而引發蜂窩性組織炎。

康女就醫治療，怒告恩琦涉嫌過失傷害，檢方偵辦發現恩琦所用麻醉藥膏屬於醫師處方用藥，恩琦並無醫師資格卻擅自抹藥執行麻醉醫療行為，一併起訴她涉犯過失傷害與《醫師法》非法執行醫療業務罪嫌。

北院上個月（7月）開庭時，法官曉諭本案《醫師法》罪名法定刑為6月以上、5年以下徒刑，「若判刑7月以上就不能易科罰金」，詢問求償30萬元的康女有無意願和解，康女強調：「我一直都是可以談的！」

恩琦供稱一開始不懂法律規定，以為只是塗抹藥膏不算是侵入性醫療行為，經辯護律師解說，她已知道自己犯錯，事發後，她也加強刺青店內的環境衛生與器材消毒，願意跟康女商談和解。

辯護律師表示，恩琦展現自新決心，事發時已當場退款，但涉及雙方對於受損程度的認知不同，可能需要另由民事訴訟審理，但恩琦會秉持誠意處理，請求從輕量刑並給予緩刑。

雙方協商後談妥以7萬元和解，恩琦當庭用手機轉帳，康女確認賠款入帳，具狀撤回對恩琦的過失傷害告訴，法官認為恩琦犯後態度良好，也無前科，考量政府機關對於管制藥品的宣導不足，一般人極容易取得，不宜過度苛責小額經營的店家，因此將本案不能撤告的非法執行醫療業務罪，輕判6月徒刑、得易科罰金18萬元，緩刑2年，可上訴。

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