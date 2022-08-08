網淚崩狂讚「兩個爸爸的愛」！同志身份認養小孩：一切都值得

▲兒福聯盟分享收養故事「兩個爸爸的愛」，網友看哭狂讚「有愛就是家！」（圖／Facebook／兒福聯盟─孩子的守護者）

記者林育綾／台北報導

父愛不限於異性戀家庭！今（8）日父親節，兒福聯盟特別分享同志伴侶收養孩子的心路歷程，一名爸爸提到，當他以同志身份尋求收養，打第一通電話時非常的忐忑；如今種種考驗過去，已經跟伴侶共同收養兒子一年半，每天回家聽見高八度的「巴比」，一天的疲憊都飛了，「一切都值得」，網友看了也紛紛讚「看到哭！」、「只要有愛，就是家」。

兒福聯盟在臉書粉專分享男同志伴侶收養小孩的心路歷程，這位爸爸匿名坦承，第一通電話非常的忐忑，但很意外兒盟親切、耐心的解說，讓他和伴侶產生希望。而收養期間的課程安排，也一再挑戰收養的決心，「一次又一次檢視自己，是否真心誠意願意付出一切心力，收養一個生命，並且從此以後無怨無悔的養育照顧孩子直至成人。」

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他提到，這些決心沒有受到動搖，順利上完課程後，也進入審查流程，後來幸運媒合到一位皮膚黝黑、頭好壯壯、帥氣可愛陽光的小寶貝。而跟伴侶迎接小寶貝的第一天，也意識到「這一晚開始，我們倆就要開始學當人家爸爸了，把屎把尿、照顧三餐、陪睡伴玩，一起哭一起笑，一點一滴的慢慢建立彼此心中的那個羈絆。 」

很快的一年半過去，他表示，「每天一回家就會聽到那高八度的『巴比』，一天的疲憊都飛了，多麼療癒的聲音。」還說自己很珍惜每個相處的時刻，「因為小朋友很快就大到不愛跟我們老頭子玩了！這樣可愛，總是開口說愛巴比愛爹地的時間很快就溜掉了⋯⋯」

而等待許久的驗收也到來，經法院裁定後，孩子正式加入了他們的家，成為名正言順的一家人。他說，「為父則強，當了人家爸爸後，勇氣也就滿滿不停，面對兩個爸爸的情事，總會遇到很多不一樣的想法與說法，我們也慢慢學習平靜與堅定去看待。當自己變得自信以後，會發現其實我們生在一個相對友善的國度與年代，原來一切不需要那麼擔心。 」

現在遇到有收養需求的人，他也會耐心的分享經驗「這一路走來雖然辛苦，期間也不乏期待與焦慮，但當見到孩子那一刻，這一切都值得了。謝謝這一路幫助我們的人，讓我們能完滿一個家。」

兒福聯盟分享這篇「兩個爸爸的愛」文章後，也被大批網友按讚分享，網友也紛紛留言「看到哭！很感人的照片，希望他們一家能幸福」、「好感動，只要有愛，就是家」、「愛不分性別！家的組合不ㄧ定是爸、媽！有愛最重要」、「愛才是建立一個家最重要的支柱！」「有愛比什麼性別都重要」、「好感動！父親節快樂！」