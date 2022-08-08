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估30萬人參觀！台北城博會違反2規定　議員要求開罰：別只准柯文哲放火

▲台北市議員洪健益。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員洪健益。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府動用近8000萬元舉辦的「台北城市博覽會」將於8月27日開幕，由於傳出台北市副市長黃珊珊將於開展後請辭參選，因此被視為「畢業展」。民進黨台北市議員洪健益表示，北市府預估城博會實體展每日人次約3萬，但卻未依規定申請交維計畫、群聚活動安全管理自治條例，要求交通局、消防局該開罰就開罰。

台北市議會8日下午進行交通部門質詢、警政衛生部門質詢。民進黨台北市議員洪健益關心，台北城市博覽會舉辦地點、人數為何？負責主辦城博的研考會主委黃銘材回應，每日場館容留人數3984人，線上希望達到100萬人次，花博爭艷館的實體展部分，預估每日人次2500人、最高3萬人，16天總計32萬人次至48萬人次左右。

洪健益指出，按照規定，預估總參觀人次達30萬以上的大型活動，應於活動前1個月提送「交通維持計畫」，但交通局至今仍未收到城博會的交維計畫申請，只見台北市政府近期大型活動，包括大稻埕煙火節、台北燈節等都於1個月前提交交維計畫，質疑為何只有城市博覽會不用申請，「不要只准柯文哲辦的活動不送，一般市井小民、人民團體就要送。」

而研考會不僅沒送交維計畫，洪健益再爆，還有「台北市大型群聚活動安全管理自治條例規定」沒有申請，按照規定若聚集人數達1000人以上、持續2小時以上活動，包括演唱會、展覽會、博覽會等，應於活動前30天提出申請，然而距離8月27日城市博覽會剩下不到20天，卻沒有依照規定申請。

對此，台北市交通局長陳學台坦言，若按照研考會評估，活動期間實體參加人數約50萬人次，就要提出交維計畫；台北市消防局也稱，「大型群聚活動安全管理自治條例」按照規定，確實於一個月前要申請。

而黃銘材則說，若確認未依照規定提出相關申請，研考會會接受責任，「我們會送，是我們的疏忽。」屬於行政作業部分，都由研考會負責。洪健益強調，交通局、消防局該罰就要罰，別讓民眾懷疑「只准柯文哲放火、不准百姓點燈」。

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