20萬想收台人自製「解放軍地圖」　他曝對話喊：尊嚴不是錢能收買

▲音樂系學生溫約瑟自製「解放軍基地地圖」。（圖／翻攝自Google地圖／Joseph Wen）

記者皮心瑀／綜合報導

不滿美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中共解放軍從4日中午12時至7日中午12時針對6個台海周邊區域進行演訓，今年剛從東吳大學畢業的溫約瑟因紀錄共軍此次演習引發討論，而他6月時就曾自製「中國人民解放軍基地及設施」地圖，如今則收到不明人士來訊稱想用20萬買斷，而他也回嗆，「台灣人的國家尊嚴不是用錢就可以收買」。

溫約瑟之前曾在Google地圖上，建立了一份「解放軍基地及設施」地圖，內容羅列解放軍各基地，超過1200處軍事設施，都在這份地圖上曝光，引來關注，他還因此受邀到華視「三國演議」節目，分享製作地圖的心得。

此次共軍軍演，溫約瑟同樣詳細記錄，包括區域、範圍、火力等，讓台灣民眾可以一次掌握資訊，但他7日在推特上透露，有陌生人邀請他為「兩岸關係」盡力，想了解我國國軍的「內部信息」。

溫約瑟表示，之前還有人想花15到20萬買下他做的國軍地圖和解放軍地圖，還有自己建立的解放軍資料庫，但台灣人的國家尊嚴不是用錢就可以收買，「我的國軍朋友也有接過此訊息，再讓我看到有一次，我會公布3萬筆河南警察的個資當祭品，望周知。｣