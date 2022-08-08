食藥署放行「中國農藥超標菇」！1理由引爆鄉民：遇到詐騙集團

▲中國大陸出口「乾猴頭菇」半年已累計20次農藥超標。（圖／食藥署提供）

記者閔文昱／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國大陸一口氣禁止多項食品出口，但陸輸台猴頭菇半年已累計20次農藥超標，食藥署卻未依規定暫停進口。對此，食藥署日前解釋，現在時機敏感，若禁止中國進口會被認為是報復，因此暫時不動作。不過該說法也引發網友不滿，怒酸「人民是不是覺得遇到詐騙集團了呢？」

針對猴頭菇超標情形，食藥署署長吳秀梅3日表示，中國海關已承諾會針對企業加強監管，至於是否會暫停中國菇類禁止進口，「這不是我能決定的」，並稱現在禁止恐會被中國認為是報復，導致更多台灣商品被禁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲衛福部食藥署署長吳秀梅。（圖／資料照）

該說法隨即也在PTT掀起熱烈討論，不少鄉民紛紛痛批，「超標還放行是讓國民以身試毒嗎？」、「就報復呀，有什麼好客氣的」、「全部給食要署吃啦，吃好吃滿」、「公信力不值錢的概念」、「人民是不是覺得遇到詐騙集團了呢」、「自己的毒農漁別人不要，還要幫別人吃」、「不用打仗就先被毒死了」、「食藥署的工作是管外交嗎」、「違規駕駛：警察這次抓我是在報復」。

衛福部次長王必勝5日強調，食藥署已採取加強抽批作業，抽到違規就會整批退運銷毀，另通知廠商改善，食藥署下一階段就是觀察廠商是否改善，若持續驗出農藥殘留，不排除禁止進口。

▼食藥署說法引發網友不滿。（圖／翻攝自PTT）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年