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蘋果繼續吃老本？最新爆料：Apple Watch S8「幾乎沒差」

▲Apple Watch Series 8 獨有功能曝光。（圖／MacRumors）

▲爆料指出，Apple Watch Series 8 與前代幾乎相同。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

結合目前多方消息，蘋果將會在下個月將會如期召開秋季新品發表會，其中除了iPhone 14系列手機之外，還將發布其他新產品，包括智慧型手錶Apple Watch S8。隨著時間接近，關於Apple Watch S8的爆料也逐漸多了起來，並且完全打翻了之前傳聞的直角邊框設計。

爆料客ShrimpApplePro最新消息指出，Apple Watch S8的標準41mm和45mm型號將採用與Apple Watch Series 7相同的設計，也就是說將完全保持前代方案不變。同時，此前謠傳的鈦金屬版也不會成為標配，主流依然是鋁合金材質，只是會額外提供鈦金屬和不銹鋼的版本，當然售價也更貴。

除了外觀之外，Apple Watch S8不會新增任何的傳感器，此前大家期待的血糖、血壓等測量也完全無法實現。至於性能上，Apple Watch S8會搭載S8晶片，雖然從命名上來看是一款全新的晶片，但與Apple Watch S7上的S7甚至Apple Watch S6上的S6完全一致，都是雙核1.8GHz設計。

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關鍵字：

Apple Watch S8

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