「合圍、迫近台灣前所未有」　陸：以後解放軍眼裡沒有海峽中線

▲解放軍發射「東風-15B」近程彈道導彈 。（圖／翻攝 東部戰區）

記者任以芳／綜合報導

大陸解放軍東部戰區按計劃預計今（7日）12點結束對台軍演。針對近日對台灣北部、西南、東部海空域進行實戰化聯合演訓，導彈甚至飛越台灣本島上空，這次軍演釋出意義？《央視》專訪國防大學教授孟祥青 ，他說，「『海峽中線』我們從來不承認，在解放軍的眼裡沒有什麼『海峽中線』。」以前解放軍演習主要在大陸沿線，這次直接到台灣周圍，徹底打破所謂的「海峽中線」。

孟祥青指出，這次在台灣周邊開展演訓行動，解放軍過去歷史上歷次針對「台獨」的演訓行動有很多區別。他也列出以下主要三個特點：

首先，迫近台灣過去是從來沒有的。 以前主要都是在大陸沿線，這次直接到台灣周圍，甚至把解放軍靶區劃在臺島以東，這樣的劃設對「台獨」具有重大震懾作用。

第二，合圍台灣，這也是前所未有。 劃設的六大區域把台灣緊緊圍在中間，既可以對臺島進行聯合封控，也可以對「台獨」勢力實施打擊。這次合圍台灣島就像一個鎖鏈，把「台獨」死死困在台灣之內。

第三，懾阻外部勢力的干預。 這次劃設的區域中，北邊區域靠近沖繩，南邊的兩個區域扼守巴士海峽，可以對巴士海峽實行聯合封控。巴士海峽是進出南海的必經之地，因此對外部勢力起到直接的震懾作用。

▲ 大陸國防大學教授孟祥青。 （圖／翻攝 央視）

孟祥青在節目上甚至表示，這次實戰化聯合演訓徹底打破、突破「海峽中線」。 解放軍歷次針對「台獨」的演訓，主要在大陸沿海一線。空軍、海軍艦機的警巡，過去幾年也時不時突破「中線」。「『海峽中線』我們從來不承認，在解放軍的眼裏沒有什麽『海峽中線』。」

另外，大陸對美國做出8項反制措施，其中有三項涉軍事反製措施，向美方傳遞出什麽信號？對未來的中美軍事關係會有哪些影響？

孟祥青表示，8項反製措施中，涉及「取消」中美軍事交流方面的措施有三項，取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機製會議。

他指出，這段時間以來，美方不斷破壞中美兩軍兩國合作的氣氛，特別是這次，美國軍方給裴洛西訪台提供專機和海上保護，嚴重傷害中國人民的感情，也嚴重破壞中美兩軍交流的良好氣氛。「美軍行為客觀上使兩軍交流失去意義。」

他強調，這三項反製措施發出明確信號，美國不能一方面要求中國在其所需領域跟他大力合作，而另一方面又不斷損害中國的國家主權和安全，踩踏中國的根本利益和紅線底線。