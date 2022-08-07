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「偏藍偏紅的快清醒」遭6000留言出征　黃暐瀚再喊：穩住我們能贏

▲▼8月5日共49架次共機擾台。（圖／國防部提供）

▲共機加多擾台架次，企圖恫嚇台灣人民。（圖／國防部提供）

記者張靖榕／綜合報導

中共在裴洛西訪台後大動作在台灣周遭實彈軍演，更利用飛彈飛越台灣上空製造恐懼，資深媒體人黃暐瀚先前呼籲「偏藍偏紅的國人快點清醒」，要台灣團結起來，結果遭過往許多鐵粉留言大嘆失望。不過黃暐瀚6日再度向國人喊話，「如果再不穩住，這局肯定不能贏。」

黃暐瀚6日發文中以知名遊戲「傳說對決」比喻當前現況，他表示在遊戲中經常會和全隊隊友喊話，「穩住，我們能贏！」並且儘管隊友間仍會打字互罵，他還是會顧好腳色本分，同時持續向全隊呼喊，「穩住，我們能贏！」因為他知道，「如果再不穩住，這局肯定不能贏。」

黃暐瀚表示國家應優先於藍綠白，儘管有人討厭民進黨，選舉不想投給誰都可以，因為我們身處的是自由的國家，但若因為不喜歡民進黨執政，就要期待「外力介入」來收拾掉自己不喜歡的政客，「這算什麼『棄局心態』？真正愛護國家的人，會希望國家被侵略嗎？」

此前一篇PO文引來6000則留言，黃暐瀚表示自己一篇都沒刪，接受大家的批評，「因為此刻，台灣真的需要團結！既然想團結，那就得彼此包容，接受別人，跟你不同。」

黃暐瀚稱除了希望偏藍偏紅的國人，要以國家利益優先，不要因為討厭民進黨，「而變成共產黨的形狀」。

偏藍指的是支持國民黨及其所代表的理念與路線，偏紅指的是支持統一，心向共產黨的人。

他反過來也希望偏綠偏獨的人，不要再攻擊藍營白營，「而團結國人的責任，正是落在蔡總統的身上，她責無旁貸，我很清楚，政黨可以競爭，但國家利益優先，不是嗎？」

許多人舉徐佳青前幾年的「八二三失言」為例，說這次若中國打過來，也是民進黨和共產黨的戰爭，和其他人無關，但黃暐瀚點破這種一廂情願的幻想，「真的打過來，子彈不長眼睛，誰都得家破人亡，妻離子散，你以為只有民進黨會受傷嗎？」而既然大家不喜歡徐佳青當年那樣說，現在為什麼要讓自己變成那個模樣。

黃暐瀚表示許多人仍糾結蔡總統喊一個非憲法正式國號的「中華民國台灣」是不足，但他看見的是蔡總統努力凝聚全台灣最大公約數，況且國旗拿了、國慶大會出席了、中華民國也喊了，「大家沒看到嗎」？

「監督政府，不是要毀滅政府」，黃暐瀚表示施政好壞自然要大聲批評，但目的是為讓政府運作更有效率，讓國家變得更好，是出於「愛」才會批評。如今國家面臨挑戰，身為愛國之士都應該挺身而出，保衛國家在先，之後再來討論藍綠白政黨孰優孰劣。

黃暐瀚說他知道很多人因最近言論再也不看他的節目，但他堅定相信他現在的所言所行，「才是『中華民國』派的真正模樣」，「穩住，我們能贏！只要團結，我們終究能贏！台灣加油！中華民國加油！」

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