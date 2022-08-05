他批國防部被動證實4導彈飛越台灣　籲別「切香腸式」給訊息

▲解放軍飛彈首次穿越台灣上空。（圖／翻攝自央視）

記者蔡佩珈／台北報導

共軍4日下午約1時56分向台灣東北部及西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈，根據日本防衛省揭露的圖示，有4枚飛過台灣本島上空，由於國防部至深夜才證實此消息，引起外界質疑國防部為何不發布空襲警報。資深媒體人黃暐瀚5日則透過臉書發文指出，國防部不應「切香腸式」公布訊息，否則會失去凝聚軍民一心，並提升士氣的機會。

據《日本放送協會》（NHK）報導，日本防衛省表示，中國4日下午3時至4時發射的導彈中，有5枚落在沖繩縣波照間島西南的日本專屬經濟區（EEZ），另外一枚落在日本專屬經濟區外，位於沖繩縣與那國島西北偏北的中國訓練區。另外，在5枚飛彈中，有4枚經過台灣本島上空。

對此，國防部表示，彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，故各國的飛彈防護系統，均以落彈點的解算為關鍵。

國防部進一步表示，國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射的東風系列飛彈彈道，並預測其落點為東部海域，對本島地面不構成危害，乃據以完成戰備應處，符合接戰規則，因此，未發放防空警報。

國防部也說，另考量中共飛彈射擊，以威懾我方為主要目標，為保護國軍情監偵作業能量，有關其飛行路徑等資訊，將不予公布。

黃暐瀚則認為，國防部即使不發空襲警報，仍可發出國家級簡訊通知，如「此刻共軍飛彈正從台北上空飛越，高度超過一百公里，落點不在台北，國軍全程監控，國人無須緊張」，此舉既可顯示國軍全程掌握，也能增加國人信心。

黃暐瀚表示，既然掌握對岸發射多枚東風飛彈到台灣東部海域的彈著區（A4），便應主動公布，而非等到日本防衛省公佈訊息後，國防部才在深夜「被動證實」。此外，飛彈到台灣東部外海，開始降落的時候，國軍應該發射飛彈「攔截」，以顯示台灣擁有反制飛彈的能力。

「大敵當前，台灣此刻需要團結」黃暐瀚強調，大家都清楚國軍的壓力，但公布訊息不宜切香腸，吞吞吐吐、說法數變，反而令外界生疑，失去凝聚軍民一心，並提升士氣的機會。「面對威脅，軍民一心，國軍加油！台灣加油！中華民國加油！」