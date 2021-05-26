外公叫小孫女進房「摸摸聞這裡」　子女選擇原諒獲緩刑

▲新北「不素鬼」阿公利用與5歲孫女獨處，竟要孫女聞他生殖器及撫摸。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北70歲外公與外孫女2人間具有家庭暴力防治家庭成員關係，豈料不素鬼阿公進趁與5歲孫女獨時，違反孫女意願將手伸入她的外褲內撫摸，甚至要求孫女聞、抓他的生殖器。士林地院審結，外共已獲外孫女父母原諒，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判刑2年，予以緩刑5年，期間應完成加害人處遇計畫。

判決指出，外公在2020年3月1日下午3時許，利用與年僅5歲外孫女小花（化名）獨處機會，在住家房間內叫小花進房。豈料他竟違反小花意願將手伸入小花外褲內，撫、抓、摸小花陰部及肛門，甚至要求小花聞、抓他生殖器，以此方式對小花強制猥褻得逞。

當天晚上小花等爸爸回家，立刻跟爸爸說她被外公亂摸，小花爸爸立刻帶女兒到醫院驗傷，並到警局報案。審理時，外公坦承不諱，小花父母也表示，父親已經對這種行為深感悔意，誠摯道歉過了，加上父親身體狀況不佳，希望法院能從輕量刑，並希望可以給父親緩刑機會。

合議庭考量外公本應擔任外孫女成長過程中的保護者，卻因欠缺法紀規範與人倫親職的觀念，導致行為偏差釀本案發生，對此，為了讓外公有機會調整身心，並強化自己的行為管理能力，降低發生家庭暴力的危險性，不再使外孫女再次受到傷害，對此外公應在緩刑付保護管束期間內，應完成加害人處遇計畫，以便觀察後續。

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