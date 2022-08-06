中科院副院長歐陽力行猝死！　死因「心臟病發」家屬無意見

記者陳崑福、林冠吟／屏東報導

中科院副院長歐陽力行6日猝逝，享年57歲！初步了解，歐陽力行5日因執行任務，下榻屏東恆春旅館，6日一早駕駛前去接他時，因遲遲不見歐陽力行走出房門，經聯繫旅館人員開門入內後，赫見他已沒有呼吸心跳，經送醫搶救後宣告不治。檢警獲報後趕抵現場，由於家屬表示歐陽力行有心臟病史，透過當地醫師協助相驗初步確認死因為心臟病，家屬對死因無意見。至於傳出歐陽被發現時手上還握著藥，檢警表示「無法證實」。

▲中科院副院長歐陽力行6日傳出逝世於恆春旅館。（圖／翻攝YouTube／行政院開麥啦-2）



美國眾議院議長裴洛西訪台，引起中國大陸方不滿，近日頻頻針對台灣進行軍演，引爆台海危機，為此國軍戮力備戰、全力應對；未料國難當前之際，國軍卻傳出悲劇，中科院副院長今早猝逝恆鈞旅館。

警方第一時間獲報後，發現歐陽力行已明顯死亡，並未送醫急救。檢警也對歐陽力行的死因進行初步判斷，經調閱相關監視器畫面與初步勘察房間內部、門窗無打鬥及外力侵入狀況，而歐陽力行身上也未有受傷情形。

家屬接獲消息後，也主動向警方表示，歐陽力行有心臟病史，並曾安裝過心導管支架，太太後續也同意恆春鎮衛生所主任到場，協助行政相驗程序，初步判定歐陽力行死亡原因為心臟病發，並開立死亡證明，家屬對死亡原因無意見。

中科院事後也證實此消息，表示歐陽力行原訂6日參與屏東滿州原民收穫祭活動，5日晚間即下榻恆春旅館，但今早卻不見人影，幕僚於上午7時20分前往房內查看時，發現歐陽力行已經沒有氣息，經送醫後不治。中科院對此也表示深感哀慟，已安排專人陪同家屬協處後續治喪事宜。

歐陽力行是中正理工77年班，美國華盛頓大學流體力學博士學位，曾任陸軍飛彈基地勤務廠廠長、軍備局管理處長，國防大學管理學院長、軍備局副局長等職務，已於2月1日自少將屆齡退伍。於3月1日接任中科院副院長，冀望藉重他層盼歐陽力行能協助中科院正常發展，襄助海空戰力提升執行情形。