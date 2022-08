30年來最大降雨強襲巴基斯坦！釀至少549人死亡　4.6萬房屋損毀

▲30年來最大降雨強襲巴基斯坦,造成嚴重災情。(圖/達志影像/美聯社,下皆同)



記者張方瑀/綜合報導

巴基斯坦過去一個月遭異常強烈的雨季襲擊,降雨量比過去30年的平均多出133%,導致多地爆發洪災,已經奪走至少549條人命、超過4萬6200棟房屋被摧毀。

根據《路透社》報導,巴基斯坦國家災難管理局(NDMA)5日表示,災情最嚴重的地區是位在西南部的俾路支省(Balochistan)偏鄉偏遠社區,過去一個多月以來的洪災,已經造成至少549人身亡,超過4萬6200棟房屋被摧毀,目前政府和軍隊已經在災區成立救援營地,提供食物和藥品協助災民安置。

巴基斯坦總理夏巴茲.夏立夫(Shehbaz Sharif)視察災區時指出,政府會盡最大的力協助救援重建。俾路支省首席部長Abdul Qudoos Bezenjo表示,當地需要更多資金來重建,受到洪水衝擊的地區有超過700公里的道路損毀,省內每個地區都有糧食短缺的問題,甚至有偏遠地區已經失聯。

災難管理局資料顯示,巴基斯坦在過去1個月,歷經30年以來最潮濕的月份,平均降雨量多出了133%,而災情最慘重的俾路支省則多出305%。

River banks in eastern Uganda have burst because of the heavy rain overnight submerging people's houses and property.



Floods in Uganda and Kentucky,

Heat waves in UK, India, Pakistan,

Wildfires in Northern America...



We are in a climate emergency. pic.twitter.com/mEJ6Bm1NNg