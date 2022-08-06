30年來最大降雨強襲巴基斯坦！釀至少549人死亡　4.6萬房屋損毀

▲30年來最大降雨強襲巴基斯坦，造成嚴重災情。（圖／達志影像／美聯社，下皆同）
記者張方瑀／綜合報導
巴基斯坦過去一個月遭異常強烈的雨季襲擊，降雨量比過去30年的平均多出133％，導致多地爆發洪災，已經奪走至少549條人命、超過4萬6200棟房屋被摧毀。
根據《路透社》報導，巴基斯坦國家災難管理局（NDMA）5日表示，災情最嚴重的地區是位在西南部的俾路支省（Balochistan）偏鄉偏遠社區，過去一個多月以來的洪災，已經造成至少549人身亡，超過4萬6200棟房屋被摧毀，目前政府和軍隊已經在災區成立救援營地，提供食物和藥品協助災民安置。
巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）視察災區時指出，政府會盡最大的力協助救援重建。俾路支省首席部長Abdul Qudoos Bezenjo表示，當地需要更多資金來重建，受到洪水衝擊的地區有超過700公里的道路損毀，省內每個地區都有糧食短缺的問題，甚至有偏遠地區已經失聯。
災難管理局資料顯示，巴基斯坦在過去1個月，歷經30年以來最潮濕的月份，平均降雨量多出了133％，而災情最慘重的俾路支省則多出305％。
River banks in eastern Uganda have burst because of the heavy rain overnight submerging people's houses and property.— Nakabuye Hilda F. (@NakabuyeHildaF) July 31, 2022
Floods in Uganda and Kentucky,
Heat waves in UK, India, Pakistan,
Wildfires in Northern America...
We are in a climate emergency. pic.twitter.com/mEJ6Bm1NNg
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