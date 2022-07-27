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巴基斯坦山洪爆發！至少310死、近9千屋毀　商業損失數十億盧比

▲▼巴基斯坦面臨大量季風降雨，多地洪水已造成310人死亡。（圖／路透）

▲巴基斯坦面臨大量季風降雨，多地洪水迄今已造成310人死亡。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

巴基斯坦自6下旬以來持續遭受5周以上的大量季風降雨，各地爆發的洪水災情已經造成310人死亡，近9000棟房屋受損。南部擁有1600萬人口的城市卡拉奇（Karachi，喀拉蚩）水深及膝，道路無法通行，民宅房屋嚴重受損，商業損失高達數十億盧比。然而，政府發布天氣警報稱，有14個城市即將面臨更多極端暴雨。

▲▼巴基斯坦面臨大量季風降雨，多地洪水已造成310人死亡。（圖／路透）

根據《獨立報》報導，根據巴基斯坦國家災害管理局的最新數據，從6月15日到7月24日期間與降雨相關的事故死亡人數包含135名男性、55名女性與120名兒童等，合計至少310人。歷經5個多星期以來的毀滅性季風降雨，山洪沖垮堤防，河水暴漲，道路淹水，巴基斯坦全國約有8979棟房屋受損，其中超過3600棟房屋則完全被毀。

▲▼巴基斯坦面臨大量季風降雨，多地洪水已造成310人死亡。（圖／路透）

《衛報》報導稱，擁有1600萬人口的城市卡拉奇，住宅區與車輛都淹沒在水深及膝的泥水中，道路無法通行，自23日以來至少15人死亡。洪水摧毀商店中的電子產品與服飾，業者粗估他們已經損失數十億盧比。電子貿易商Ahmed Khan表示，他別無選擇，只能把商品轉移到乾燥安全的地方。菜販Ali說，如果沒有政府的支持，可能要花幾周時間才能把水排出去。

▲▼巴基斯坦面臨大量季風降雨，多地洪水已造成310人死亡。（圖／路透）

報導指出，記錄極端天氣造成經濟與人員損失的全球氣候風險指數中，巴基斯坦被列為最脆弱的國家之一。今年稍早，巴基斯坦就曾遭受一場極端熱浪。而截至2018年的10年間，巴基斯坦因環境天災失去超過1萬條生命，經濟損失達到40億美元。

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