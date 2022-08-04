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文化局9高官「6人才剛上任」　議員批柯文哲任期快結束「心都野了」

▲▼台北市議會教育委員會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議會教育委員會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市文化局代理局長蔡宗雄使用留職停薪、花公帑留學進修，鬧得文化局內部人員不滿，並且於日前正式出國，由林育鴻作為代理局長。國民黨台北市議員王鴻薇4日直言，林育鴻宛如「救火隊」，文化局9名主要主管中，竟然有6個人是今年6月30日才就任，質疑蔡宗雄跑去「畢業旅行」，「任期快要結束，心就野了嗎？」

台北市議會4日上午進行教育委員會，由文化局、觀傳局進行工作報告，但只見蔡宗雄因為出國進修，所以由8月2日才剛上任的台北市政府副秘書長林育鴻兼任代理局長出席，觀傳局則因局長劉奕霆赴日本，由觀傳局副局長列席。

王鴻薇表示，林育鴻好像是「救火隊」，去年研考會主委賴彥霖請辭，也是由市府副祕書長林育鴻兼任，但相關背景卻看不到與文化局有關，並詢問林育鴻是否認識文化局其他主要主管？林育鴻回應，自己認識主秘與2位副局長，但其他科長不認識。

▲▼台北市議會教育委員會。（圖／記者袁茵攝）

王鴻薇批評，「文化局怎麼會這麼離譜？」現在還有北藝開幕要解決、音圖發包，但包括代理局長在內，9個主要主管竟然有6個是今年6月30日才就任，林育鴻8月2日才到職，當然有很多業務還沒進入狀況，而蔡宗雄則是去「畢業旅行」，「現在是怎樣？任期快結束了，心都野了嗎？」

王鴻薇接著詢問音圖發包進度，發現今日正要簽約，但因過去音圖預算從28億暴增至71.6億元，使蔡宗雄曾允諾要減項發包，並答應要先向議會報告。王鴻薇追問音圖簽約金額，但文化局藝術發展科長鄧文宗先是稱，因為還沒簽約，只知道是在預算額度內，接著又說主辦機關是水利處，確切金額在評選會議中要保密。

王鴻薇痛批，文化局為什麼膽敢簽約？目前都還沒向議會報告，但蔡宗雄卻已離任，交給新任局長簽約，「你敢簽喔？你敢簽約嗎？」林育鴻是公務體系，所以變成要收拾爛攤子，「你作為代理局長，你風險極高，簽約下去風險極高。」提醒林育鴻現在是坐在「未爆彈」上面，並呼籲對方先詢問文化局其他同仁，從統包到減項發包的預算為何。

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