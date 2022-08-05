▲死亡率29.2%！中國附醫投入敗血症研究「8小時找出致命細菌」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

有「沉默的殺手」之稱的敗血症，常因找不到致病細菌或細菌抗藥性，致死率高達29.2%，且每晚一小時患者死亡率就會增加7.6%。有鑑於此，中國醫藥大學附設醫院宣布投入「急重症臨床感染-敗血症 mNGS 研究計畫」，並與生技業者簽訂合作備忘錄（MOU），預計花一年時間收案1000人進行人體試驗，希望在8小時內透過血液，完成基因定序，找到致命的超級細菌，讓患者盡速接受治療。

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽表示，台灣每10萬人中就有287人因為感染而死亡，敗血症的致死率更高達29.2%，敗血症因為其病徵模糊，且病因多元，很難鑑別。傳統上，病人發生感染時，醫師第一時間會依經驗使用抗生素，然而仍有一定比例病因不明，因而容易錯過黃金治療時間。

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副院長薛博仁也提到，過去對臨床的敗血症，是以微生物學的病原體診斷為主，非常耗時，有些病原體甚至是培養不出來、也不知道的；這次的研究專案運用總基因體的次世代定序，可以快速發現微生物的基因的片段，鑑定屬於哪一種細菌、病毒、黴菌或者是寄生蟲，提供臨床醫師在搶救的黃金時間使用正確抗生素，對敗血症的病人幫助很大。