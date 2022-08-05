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超商首創！「點數折抵代收」即起上線　水電費、瓦斯費都能現折

▲▼超商首創「點數折抵3大代收」。（圖／7-11提供）

▲7-11首創「OPEN POINT點數折抵代收」服務，即日起正式上線。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

點數的功能變更多了！就有超商領先零售推出「點數折抵3大代收」服務，即日起正式登場，首波開放點數折抵水費、電費及瓦斯費，1點數可折抵1元，全台6500家超商門市皆可使用，且超商也預告，未來點數折抵代收項目將陸續擴大。

7-11領先推出「OPEN POINT點數折抵代收」服務，即日起正式上線，首波開放水費、電費及瓦斯費3大公共代收，民眾只要持帳單就近到6500家7-11門市，打開OPEN POINT APP，使用OPEN POINT APP會員動態碼、icash2.0、icash Pay或OPEN錢包嗶一下，即可快速完成點數折抵代收帳單，1點OPEN POINT折抵1元。

另外，8月起，icash Pay也推出新戶到7-11消費不限金額贈送100點OPEN POINT點數、每周日到指定16大通路消費不限金額回饋5%；舊戶拉新戶(新戶需1筆消費)，新舊戶各贈送50點OPEN POINT點數。

▲▼Mia C`bon大葉高島屋旗艦店開幕。（圖／記者蕭筠攝）

▲頂級超市「Mia C`bon」全台首間旗艦店開幕。（圖／記者蕭筠攝，下同）

主打高檔、進口食品的JASONS Market Place今年4月正式改名為「Mia C`bon」，其全台首間旗艦店宣正式布插旗天母大葉高島屋，店面約350坪並以9大元素陳列各類商品，不僅買得到特別蔬果，像是高山產的黃色櫛瓜，還有多款日本空運來台水果，包括蜜柑、水蜜桃、麝香葡萄等，還獨賣全台最貴、要價7999元的北海道月型町西瓜，且水果還提供自組水果禮品等服務。

▲▼Mia C`bon大葉高島屋旗艦店開幕。（圖／記者蕭筠攝）

▲生魚片、丼飯每日新鮮直送、製成。

Mia C`bon台北大葉店更找來知名「築地中島水產」合作，販售多種海鮮選擇，且每日新鮮直送，買得到生魚片、丼飯、壽司等，肉品區則特別引進澳洲獲獎鳳凰和牛，並提供代客現煎牛肉服務，現場就能吃到罪惡牛肉，還有「熟菜水餃區」販售各種台式家常菜等。

除外還有邀請了B&G德國農莊、世界麵包冠軍武子靖聯手打造下午茶烘焙專區，除販售多款烘焙品像是肉桂捲、貝果等，還有座位區提供休息。業者表示，Mia C`bon將於今年底全數改裝完成，預計會有22間門市。

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