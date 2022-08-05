偷美甲店被抓包竟猛捶美豔闆娘　半裸賊攔小黃「被拒載」慘了

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區4日下午1時許，1名男子潛入和平西路三段上的美甲店偷錢，但是被女老闆發現後雙方發生拉扯，嫌犯徒手毆打女老闆後逃逸，女老闆則不甘示弱脫掉嫌犯上衣，嫌犯跳上小黃準備離開，但是小黃運將發現有異拒載，最後被店家以及警員聯手逮捕到案。

警方調查，39歲的陳姓越南籍女子在萬華和平西路3段經營美甲店，但是在4日下午1時許，卻有1名47歲的陳姓男子潛入美甲店，鑽進櫃台搜刮收銀台財物，最後離開時被陳女發現，雙方當場爆發肢體衝突，陳男則不斷用手毆打陳女企圖逃逸。

▲無業男缺錢花，挑美甲店偷6萬多元，失風與女老闆發生肢體衝突。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳女則不甘示弱，也跟陳男爆發拉扯，店員以及路人也一起圍捕，最後壯碩的陳男一招金蟬脫殼順利落跑，但是陳女仍緊追在後並報警處理，陳男跑到對街準備攔小黃逃逸，但是運將認為陳男全身赤膊，後方又有女子追喊，嚇得不敢載客連忙開走，最後陳男被女老闆以及趕來的警力制伏在地。

▲陳男偷美甲店被抓包，女老闆勇敢攔下竊嫌反被痛毆。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也在陳姓男子身上搜出6萬8320元，陳男表示，因為無業缺錢花用，所以才會跑到美甲店行竊，所幸陳姓女老闆被毆打並無大礙，警方也依照強盜罪嫌，將涉案的陳姓男子依規定移送法辦。