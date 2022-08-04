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快訊／知名兩性作家罹「攝護腺癌三期」：可能剩下的時間不長

快訊／知名兩性作家罹「攝護腺癌三期」納悶：至今身體沒任何不適

▲作家H發文透露罹癌心聲。（圖／翻攝自作家H 臉書）

記者施怡妏／綜合報導

知名兩性作家H（陳鴻儀）稍早在臉書上發文，罹患攝護腺癌三期，「不趕緊治療搞不好只剩兩三年」，對於這突如其來的消息，他感到很震驚又不解，「身體至今也沒有覺得哪個地方有不舒服，就這樣被宣判罹癌」，不過他仍樂觀面對，「我會繼續瀟灑地，用自我流的方式，繼續活下去的」。

知名兩性作家H透露，發現罹癌時的心情，自認為很平靜，雖然那是一段毫無自覺的過程，但擔心會影響到將來的工作，「因此決定和大家坦誠這個意外！」他娓娓道出發現罹癌的過程，六月底感覺到自己精神不好，情緒不佳，到醫院掛號看診，醫生初步診斷為男性更年期，要他抽血，下禮拜回來看報告。

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怎料，他下禮拜回診時，醫生告知「血液中，某個被稱為PSA的指數過高」，代表著攝護腺肥大，攝護腺發炎，亦或者，攝護腺癌。他火速趕回台北，找了一間泌尿科診所，重新抽血檢查、照超音波，「病理報告顯示，是癌」。

之後，他做了更精密的檢查，醫生看到報告後反正很強烈，「因為對他而言，這個癌不應該是我這個年紀的人該罹患的，況且病理報告上寫的，還是極惡性的種類」，醫生判定為攝護腺癌三期，「不趕緊治療搞不好你只剩兩三年」。

他至今對於自己為何罹癌一事感到疑惑，「我又不抽煙，酒是喝不少啦，身體至今也沒有覺得哪個地方有不舒服，就這樣被宣判罹癌，甚至還有可能剩下的時間不長？」他透露，醫生開了三個禮拜的藥，吃完藥之後都可以睡上12小時，之後也會開始做手術或是放療、化療等療程。

最後，他坦言，心情上沒有太大的變化，「只是怕治療時，在工作的表現上或體力上或許有時有些力不從心，希望大家見諒而已。也請大家不用擔心，我會繼續瀟灑地，用自我流的方式，繼續活下去的。」

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