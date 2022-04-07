獨／打手槍害攝護腺肥大？處男單日尻2發剉求診　女醫喊話：繼續

▲一名年輕男子來求診張美玉醫師，非常擔心自慰會造成攝護腺肥大 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名年輕人前往泌尿科診所看診，神情相當焦慮，表示近期因為「自慰」後，覺得解尿困難，非常擔心自己會不會因此攝護腺肥大，這讓國內知名泌尿科女醫師張美玉一頭霧水，強調「自慰是非常健康，而且非常安全的釋放」，除非是「病態式」，就是類似強迫症一天要自慰6到7次，沒有自慰情緒就會失控，這是屬於身心科的範疇，才建議應該要就診。

一名年輕男子走進診間，一臉非常焦慮，他向張美玉醫師表示自己沒有交往過女朋友，所以一項都是自己DIY，不過近期因為接觸一些朋友轉給他的訊息「自慰疑似會造成攝護腺肥大」，讓他近期自慰，甚至是一天兩次之後，覺得解尿困難，懷疑是不是會因為過度自慰造成攝護腺肥大，這個問題讓張美玉醫師當場傻眼，不過張美玉醫師透過超音波、尿流速等檢查來告訴這名年輕男子，身體十分健康，同時提醒年輕人「過度」的定義，應該是一天到超過6次以上，沒有自慰就會情緒失控，這是屬於身心科的範圍，才需要進一步治療。

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▲張美玉醫師透過電話跟泌尿科資深教授討論。（圖／記者吳奕靖攝）

張美玉醫師坦言「自慰跟攝護腺肥大」之間有沒有關係？近期的確在泌尿科界引發討論，所以她也跟其他泌尿專科資深教授們討論，張美玉醫師轉述跟教授們討論的結果，教授認為「應該是不會」，而且韓國研究發表文章「定期射精的話，會降低攝護腺癌的風險」，而且張美玉還建議依照研究，1個月內射精21次，還可以預防攝護腺癌。

攝護腺肥的好發年齡應該是在40多歲之後，若是20幾歲的的情況應該不可能，泌尿科資深教授認為如果自慰之後，攝護腺有變大的唯一可能是「射精之後，攝護腺還沒有完成消退，時間造成排尿問題」。張美玉醫師也拿出哈佛大學的研究近一步說明，一個男性一個月內若能射精 21次，可以預防攝護腺癌，而且射精21次必須從年輕時候就開始，不可以五六十歲攝護腺都已經肥大了，這個起始點就已經慢了。

▲張美玉醫師呼籲適當自慰是健康又安全衛生的行為 。（圖／記者吳奕靖攝）

而且一名男性一個月21次要跟配偶，張美玉也笑著說似乎有點不太容易，因為另一半若是有教育小孩、處理家事或是職業婦女，要「陪同」21次真的滿難的，一年要有21次就已經算是不錯了！張美玉強調：「自慰不管是對男生或是女生來說，這都是健康安全又衛生的行為」。