　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／打手槍害攝護腺肥大？處男單日尻2發剉求診　女醫喊話：繼續

▲一名年輕男子來求診，非常擔心自慰會造成攝護腺肥大 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲一名年輕男子來求診張美玉醫師，非常擔心自慰會造成攝護腺肥大 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名年輕人前往泌尿科診所看診，神情相當焦慮，表示近期因為「自慰」後，覺得解尿困難，非常擔心自己會不會因此攝護腺肥大，這讓國內知名泌尿科女醫師張美玉一頭霧水，強調「自慰是非常健康，而且非常安全的釋放」，除非是「病態式」，就是類似強迫症一天要自慰6到7次，沒有自慰情緒就會失控，這是屬於身心科的範疇，才建議應該要就診。

一名年輕男子走進診間，一臉非常焦慮，他向張美玉醫師表示自己沒有交往過女朋友，所以一項都是自己DIY，不過近期因為接觸一些朋友轉給他的訊息「自慰疑似會造成攝護腺肥大」，讓他近期自慰，甚至是一天兩次之後，覺得解尿困難，懷疑是不是會因為過度自慰造成攝護腺肥大，這個問題讓張美玉醫師當場傻眼，不過張美玉醫師透過超音波、尿流速等檢查來告訴這名年輕男子，身體十分健康，同時提醒年輕人「過度」的定義，應該是一天到超過6次以上，沒有自慰就會情緒失控，這是屬於身心科的範圍，才需要進一步治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一名年輕男子來求診，非常擔心自慰會造成攝護腺肥大 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張美玉醫師透過電話跟泌尿科資深教授討論。（圖／記者吳奕靖攝）

張美玉醫師坦言「自慰跟攝護腺肥大」之間有沒有關係？近期的確在泌尿科界引發討論，所以她也跟其他泌尿專科資深教授們討論，張美玉醫師轉述跟教授們討論的結果，教授認為「應該是不會」，而且韓國研究發表文章「定期射精的話，會降低攝護腺癌的風險」，而且張美玉還建議依照研究，1個月內射精21次，還可以預防攝護腺癌。

攝護腺肥的好發年齡應該是在40多歲之後，若是20幾歲的的情況應該不可能，泌尿科資深教授認為如果自慰之後，攝護腺有變大的唯一可能是「射精之後，攝護腺還沒有完成消退，時間造成排尿問題」。張美玉醫師也拿出哈佛大學的研究近一步說明，一個男性一個月內若能射精 21次，可以預防攝護腺癌，而且射精21次必須從年輕時候就開始，不可以五六十歲攝護腺都已經肥大了，這個起始點就已經慢了。

▲一名年輕男子來求診，非常擔心自慰會造成攝護腺肥大 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張美玉醫師呼籲適當自慰是健康又安全衛生的行為 。（圖／記者吳奕靖攝）

而且一名男性一個月21次要跟配偶，張美玉也笑著說似乎有點不太容易，因為另一半若是有教育小孩、處理家事或是職業婦女，要「陪同」21次真的滿難的，一年要有21次就已經算是不錯了！張美玉強調：「自慰不管是對男生或是女生來說，這都是健康安全又衛生的行為」。

►好好聞啊！韓國熱門擴香非買不可

ET快訊
快訊／阿妹小巨蛋演唱會爆確診足跡　上萬歌迷剉咧等
陳美鳳喜秀左手無名指「3克拉300萬鑽戒」　羞曝：有伴了
快訊／台鐵「台北車站員工確診」！上班動線曝光
快訊／大樓主委攀水塔抓漏　失足墜落「頭著地」送醫不治
高檔鵝肝開價7千　3年賣3596份全是假的...知名餐廳主廚
周杰倫疑心臟出問題　昆凌「發12字」曝他現況
1號颱風「馬勒卡」估今晚生成　強度上看中颱！
長榮國際變天　張國華首發聲：願意退出集團
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情延燒本土校園　單日暴增72例、累計近1200例

台鐵「台北車站員工確診」！昨天有出勤、上班動線曝光

12星座最新一週運勢！獅子桃花開、摩羯被壓力追著跑

新增382本土　確診足跡進6間百貨　業者連假後加強清消

1號颱風「馬勒卡」估今晚生成　強度上看中颱！可能同時三颱發展

基隆港3706人快篩結果出爐！港公司報好消息：全陰性

水瓶出頭天！5星座「6月前財運爆噴」　第二名賺翻爽歪

必看的愛情國片是哪部？　網推爆「2神作」都有桂綸鎂：刷好多次

台灣「最冷門世界第一」是啥？網推「這比賽」：屌打第2名百條街

帥男友看電影放10次屁　妹子哭「臭到想分手」！網驚不妙

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

許維恩凍卵完痛爆吼：把我丟在家！　王家梁投降「現在洗車都有陰影」

連假物流司機紙箱「整疊拋」　貨物扔進車倒成堆引正反論戰

統神教力量人「細菌英文發音」　晨晨唸錯：北七逆阿...被罰站

VIVIZ重現GFRIEND《時間流逝》逼哭泫雅　隊長所願100%命中選曲：你們的身後有我

開始錄囉！3柴初見聽關鍵字　1秒配合演「翻臉互嗆」媽笑翻

疫情延燒本土校園　單日暴增72例、累計近1200例

台鐵「台北車站員工確診」！昨天有出勤、上班動線曝光

12星座最新一週運勢！獅子桃花開、摩羯被壓力追著跑

新增382本土　確診足跡進6間百貨　業者連假後加強清消

1號颱風「馬勒卡」估今晚生成　強度上看中颱！可能同時三颱發展

基隆港3706人快篩結果出爐！港公司報好消息：全陰性

水瓶出頭天！5星座「6月前財運爆噴」　第二名賺翻爽歪

必看的愛情國片是哪部？　網推爆「2神作」都有桂綸鎂：刷好多次

台灣「最冷門世界第一」是啥？網推「這比賽」：屌打第2名百條街

帥男友看電影放10次屁　妹子哭「臭到想分手」！網驚不妙

索取踴躍！基隆「愛心篩檢」　暖暖區13里3880劑領取一空

陽耀勳不爽判決怒丟棒　直接被主審趕出場

快訊／上萬歌迷剉咧等！　阿妹小巨蛋演唱會爆確診足跡

辦國際記者會喊無罪　保外就醫的陳水扁這些年踩了多少紅線？

快訊／周天成今複驗二採結果陰性！　最快今晚轉到飯店隔離

熊熊自曝「修圖前＆後對比」：基本上可以整形五官！　網狂誇超美

疫情延燒本土校園　單日暴增72例、累計近1200例

地震警報深夜狂響！她見男友「下意識舉動」…崩潰取消婚宴

8款夢幻甜點吃到飽！漢來海港甜點季4／9開跑　50樓Cafe推羊肉美食季

鳳凰衛視被認定為陸資　陸委會：其他傳媒違規也將依法查處

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

快訊／傳今天病例500+、本土達380　陳時中證實

東港「球棒猴」攔車砸窗！慘遭猛撞反擊　影片曝光網狂讚

飆531例！全場淡定　驚曝「1數據炸了」才要怕

快訊／確診破500！本土暴增382例「續創新高」

基隆讀大學回屏東確診！足跡「都在家」幫QQ

涼麵闆娘全裸激戰遭偷拍「關店搬走了」

不斷更新／14縣市133校大停課！陳時中：下週檢討標準

今本土增382例！分佈17縣市

哪個防疫措施該廢除？　網解答

本土疫情炸！陳時中：3大情況暫停疫調

6縣市破百！　最新本土病例分布地圖曝

128校停課！陳時中：規定太嚴格「下週檢討標準」

本島有淨土！「1縣市0確診」驚呆一票人

即／高雄82處海量足跡曝　家樂福、大遠百入列

更多熱門

相關新聞

高雄新成屋大缺貨！　小港剩3戶、這區庫存掛蛋

高雄新成屋大缺貨！　小港剩3戶、這區庫存掛蛋

現在要在高雄買到新成屋，難度似乎愈來愈高，根據統計高雄各行政區內70坪以下的成屋庫存水位皆低，最多的左營區也不過接近400戶，三民、新興區的新成屋剩不到百戶，甚至小港僅有3戶、鹽埕區更是1戶都沒有，新成屋量體幾乎見底，手上捧著錢都快買不到。

即／高雄3酒店狂燒62例！市府急發6000細胞簡訊

即／高雄3酒店狂燒62例！市府急發6000細胞簡訊

即／高雄82處海量足跡曝　家樂福、大遠百入列

即／高雄82處海量足跡曝　家樂福、大遠百入列

即／高雄+59　2酒店「金芭黎、帝堡」也中了

即／高雄+59　2酒店「金芭黎、帝堡」也中了

LIVE／今+59再創新高　陳其邁最新說明

LIVE／今+59再創新高　陳其邁最新說明

關鍵字：

高雄泌尿攝護腺自慰攝護腺癌張美玉

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳今天病例500+、本土達380　陳時中證實

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

廖老大8.72秒擊敗他！　杰尼龜「不演了」凌晨發片

東港「球棒猴」攔車砸窗！慘遭猛撞反擊　影片曝光網狂讚

南投9歲童墜7樓亡　母聽巨響查看崩潰

竹科男崩潰！人妻同事逼「上班前先交作業」帶回家榨乾

飆531例！全場淡定　驚曝「1數據炸了」才要怕

快訊／確診破500！本土暴增382例「續創新高」

醫曝「陰莖平均尺寸」　教你靠1招變長2.5公分！

基隆讀大學回屏東確診！足跡「都在家」幫QQ

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

自爆交往韓團成員「被酸長得醜」　小S節目班底親回應！

快訊／確診6天後病況曝光　咳嗽31.5%、流鼻水11%、發燒3.7%

涼麵闆娘全裸激戰遭偷拍「關店搬走了」

不斷更新／14縣市133校大停課！陳時中：下週檢討標準

更多

最夯影音

更多
打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！
老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面