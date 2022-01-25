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夜間頻尿竟是攝護腺癌二期　達文西手術移除獲新生

▲▼ 嘉義長庚醫院泌尿科林威宇醫生治癒病人攝護腺癌。（圖／嘉義長庚提供）

▲▼ 嘉義長庚醫院泌尿科林威宇醫生治癒病人攝護腺癌。（圖／嘉義長庚提供）

記者翁伊森／嘉義報導

69歲陳先生，因為夜間頻尿，還有血精、頻尿、尿流速緩慢、尿柱細小等解尿困難症狀，長期服用攝護腺肥大的藥物後症狀仍未改善，經嘉義長庚泌尿科林威宇醫師透過肛門指診、攝護腺指數(PSA)檢驗、肛門攝護腺超音波等進行檢查，最後診斷為攝護腺癌第二期。泌尿腫瘤團隊與病患及家屬討論後選擇攝護腺癌根除手術，並透過達文西機械手臂進行義大利新式的攝護腺癌根除手術(RetziusSparing RARP)。手術後約7天移除尿管，目前持續追蹤癌症均未再復發，回歸正常生活。

▲▼ 嘉義長庚醫院泌尿科林威宇醫生治癒病人攝護腺癌。（圖／嘉義長庚提供）

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林威宇表示近年來罹患攝護腺癌人數大幅提升，依據衛生福利部公布癌症生資料，已經是台灣男性前五大癌症之一，如果能夠早期診斷把握治療先機，透過積極性的治療包括非手術(放射線治療與賀爾蒙注射) 及手術（攝護腺癌根除手術），可以獲得很好的療效。攝護腺癌根除手術的好處，不僅在於可以將罹患癌症的器官徹底清除，同時清除周圍可能已被癌症擴散的淋巴結，許多患者因此意外發現淋巴結轉移。因此，透過手術可以正確診斷癌症嚴重度，避免低估癌症嚴重度，以做為後續治療的依據。

▲▼ 嘉義長庚醫院泌尿科林威宇醫生治癒病人攝護腺癌。（圖／嘉義長庚提供）

林威宇進一步表示，攝護腺癌根除手術的風險，除了一般手術風險外，尿失禁更是病患的憂慮。雖然針對攝護腺癌採取達文西根除手術，已經是歐美先進國家主流治療方式之一，如何快速改善手術後尿失禁症狀，仍然是一個重要議題。因此2010年義大利泌尿科醫師提出新型手術方式，透過達文西機械手臂在不移動膀胱情況下完成攝護腺癌根除，更快的尿失禁恢復與降低術後尿失禁的機率。

嘉義長庚自2018年引進第四代達文西手術設備後，目前已累積進行約七百例各式手術其中攝護腺癌根除手術約二百例，近兩年間更超過五十位病患採取這項新式義大利達文西攝護腺癌根除手術。病人術後加速改善尿失禁、排尿困難等症狀，不僅大幅降低成人紙尿褲造成困擾，更在術後2~3個月恢復桌球、羽毛球、登山健行、百岳攻頂等健康生活。2021年，林威宇醫師分別在台灣泌尿腫瘤醫學會、台灣泌尿醫學會報告義大利達文西攝護腺癌根除手術經驗與成果。

林威宇醫師提醒，攝護腺癌是男性特有疾病，早期幾乎沒有特殊症狀，當症狀發生時往往已經是晚期，所以如果有攝護腺指數(PSA)異常、排尿困難或排尿疼痛、血尿、血精等特殊狀況，應盡早到泌尿科由專業醫師進行檢查以取得較佳治療成效，並建議透過規律運動、不吸菸及多吃蔬果等方式維持身體健康。

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