男大生IG把15歲嫩妹！稱「沒看過女生自慰」...收到羞羞照慘了

▲北市20歲蔡姓男子透過Instagram認識15歲少女，引誘少女回傳影片後，結果遭判刑。（示意圖／取自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

悲劇！北市20歲蔡姓男大生透過社交軟體Instagram認識15歲少女小佳（化名），明知對方未成年，仍進一步聊天，甚至對小佳說自己「沒有看過女生自慰」。小佳為此在學校自拍自慰影片、照片回傳，結果家人知道後氣得提告。士林地院審結，依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪判1年10月，緩刑2年，全案可上訴。

判決指出，20歲蔡男去年使用Instagram搭訕小佳，2人因而成為朋友，越聊越熟後，同年11月蔡男以「沒有看過女生自慰」為由，並附上自己全裸的照片給小佳。懵懂無知的小佳為了討好蔡男，在學校廁所內自慰，並用手機拍下照片3張、影片3段，回傳給蔡男。

法院開庭時，蔡男表示，自己與小佳是交換裸照，並沒有將照片、影片外流，雙方更沒有經濟利益關係，並釋出誠意表示想與小佳和解。

法官審酌，蔡男明知小佳年紀小，照片、影片中也無小佳容貌，不易與現實身分產生連結，蔡男看完也刪除，無備份，對小佳身心健康產生危害較輕，考量他無前科、就學中，認「情堪憫恕」給予減刑，依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪判刑1年10月，緩刑2年期間付保護管束，並應參加法治教育課程2場，捐公庫5萬元。可上訴。