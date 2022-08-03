辦公室外遇死劫！　資收場老闆娘遭怪手輾斃...員工賠7位數換緩刑

▲新北市八里區某資源回收場，周姓怪手駕駛不慎輾過凌姓老闆娘的腿，導致她傷重不治。（資料圖／記者陳豐德翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市八里區某資源回收場周姓男員工（44歲）疑未注意車後狀況，駕駛怪手往後移動，當場撞上剛步出辦公室的凌姓老闆娘（42歲），凌女右小腿遭輾斷，經送醫仍傷重不治。周男被依過失致死罪起訴，士林地院審結，依過失致人於死，處有期徒刑6月，因周賠償家屬180萬元，獲緩刑5年。

釀禍的周姓男子為資源回收廠員工，平常工作項目包括開怪手及整理資源回收物，工作達3年左右。但去年11月11日下午，他一如往常駕駛怪手要整理廠區物品，將車輛往後方倒車，卻因未注意到老闆娘已從辦公室走到怪手後方，直接撞倒凌女且朝其右小腿輾過，導致凌女當場失血過多失去意識。

新北市消防局獲報派員趕抵現場，先協助凌女脫困，但她已無生命徵象，施以CPR按壓、AED電擊，雖一度恢復心跳，但經送醫仍在同日晚間6時許宣告不治。

法院審理時，周男坦承犯行，與凌女家屬達成調解，並同意以180萬作為賠償。法官審酌他因一時疏忽，導致凌女死亡，造成損害永難彌補，並對家屬造成莫大傷痛，除已支付頭款30萬，剩下150萬分期給付，依過失致人於死罪，處有期徒刑6月，可易科罰金18萬，緩刑5年。