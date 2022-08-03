裴洛西激怒中國值得嗎？　CNN分析：「這2情況」訪台恐成重大誤判

▲ 裴洛西3日於總統府會見蔡英文。（圖／總統府提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西不畏中國威脅，巡訪亞洲第三站來到台灣，加劇台海緊張。CNN分析指出，她冒險訪台究竟是表明美國珍貴的決心，還是在毫無戰略利益之下挑釁中國，將取決於北京怒火及軍事行動何時或是否減弱，若因此導致美中衝突，或促使北京破壞台灣和平與繁榮，此行將被視為重大誤判。

裴洛西2日晚間抵台，3日會晤總統蔡英文。CNN於3日以「越來越多人質疑裴洛西訪台是否值得」為題指出，裴洛西此行已使美中緊張升級，若沒有在台灣海峽引發全面危機，並避免兩岸軍隊及美中在該地區的資產出現誤判的可能性，裴洛西出訪的風暴也可能只是暫時。且她不畏中國威脅支持民主，可能成為美國亞太外交政策代表性時刻之一。

但若裴洛西訪台導致美中關係永久惡化，並引發超級大國之間的衝突，此行可能成為重大誤判。儘管拜登效仿川普政府，將中國視為敵人（adversary），而非競爭對手，但美國政策的主要目標仍是避免兩國發生災難性戰爭。另外，若北京因她來台而採取措施，破壞台灣和平與繁榮，也會帶來相同結果，但美國對中鷹派人士往往忽略這一點。

CNN分析，裴洛西在台灣取得的成就主要歸她個人，且是短暫而象徵性的。她訪問期間似乎沒有做出任何違反一個中國政策的舉動，但可能使中國領導人相信，美國國會決心強化對台政策，恐怕讓圍繞台灣地位的鋼索瀕臨破裂。

這可能非裴洛西本意，但在如此不穩定的外交政策關係中，誤解可能導致軍事升級。若中國對台灣永久性加大軍事及經濟壓力，或對美軍採取更加敵對的姿態，可能使美中更接近衝突。若因此加速中國國家主席習近平加速尋求武力接管台灣，此行也將適得其反。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》