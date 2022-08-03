陸軍採購輪胎急驗收　廠商造假「驗證書」拿1393萬…不算詐欺所得

▲陸軍軍士官黃敬祐、林佳鋒、劉朝德涉圖利案，看似有疏漏，但無證據顯示刻意放水。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

惠爾公司6年前取得陸軍「輻射式輪胎」標案，卻2度因沒有取得「商品驗證登錄書」遭退貨，竟找人造假證書，軍方驗收人員起疑查證，又誤認其中1張證書是真的，收下部分輪胎，讓惠爾最後收到1393萬貨款，台北地檢署認為，軍方雖有疏漏，但無證據顯示刻意放水圖利，3日處分不起訴4軍官，惠爾負責人父女等4人則被起訴偽造文書等罪。

檢調獲報，陸軍後勤指揮部2016年間辦理7600多條「輻射式輪胎」採購案，由惠爾公司以3743萬元得標，惠爾公司明知自己來不及依約交胎，不但向陸軍爭取放寬交貨期限，後來又因為無法依約交出產地為泰國的輪胎，申請變更為越南製。

而承辦驗收輪胎的軍士官，疑因擔心需求部隊沒輪胎可用，會受上級責難，明知廠商惠爾公司已多次延遲、驗收不過，在2018年間，惠爾第3次送交驗收時，雖然懷疑惠爾準備的標檢局商品驗證登錄書有問題，卻在電話詢問標檢局後，認為其中1張證書是真的，因此收下4千多條輪胎。

▲惠爾公司老闆女兒黃家宜找高中同學造假文件，通過軍方驗收輪胎遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

事後經人檢舉，惠爾提供的商品檢驗登錄證明，全部都是偽造的，引爆軍方疑似驗收放水弊端，但此時已有2000多條輪胎已經分派給各部隊使用，檢察官調查認為，負責驗收的汽車基地勤務廠技術士劉朝德，確曾在眾人面前打電話詢問檢驗局，這批輪胎的驗證結果，並轉告其他軍士官。

北檢認為，雖無法了解輪胎檢驗結果的訊息傳遞出了什麼問題，但如果軍方要刻意放水的話，大可說全部的輪胎都已通過檢驗，雖然整個驗收過程難來有疏漏，但無證據顯示軍方人員故意放水圖利廠商，因此處分不起訴4名涉案軍士官，以及1名不知情的惠爾公司劉姓女會計。

至於惠爾公司負責人黃秋長、蔡愛珠夫妻、女兒黃家宜，先是謊稱不知道檢驗證明是假的，把責任推給另名已過世的公司員工，一度獲得檢察官處分不起訴，最後仍被查出，其實是黃家宜找高中同學徐宇睿幫忙偽造，黃等4人被依偽造文書等罪起訴，雖然惠爾最後仍拿到1393萬貨款，但那是交貨後2年，由公共工程委員會調解，以輪胎已使用無法退貨等理由，同意軍方付錢，不能算是詐欺所得，只能說被告們涉嫌詐欺未遂。