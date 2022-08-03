胖男乳暈大、乳頭突被笑「奶哥」超自卑　切乳腺甩女乳症變型男

記者游瓊華／台中報導

台北一名陳先生從小身材圓潤，但從國中開始發現乳暈變大、乳頭突出，被同儕取「奶哥」綽號，因此自卑長期駝背不敢抬頭挺胸，就連夏天外套也不離身。27歲體重近百公斤的他決心改變，在努力一年甩肉25公斤後，卻發現胸部都沒消風，到院診斷罹患「男性女乳症」，經顯微抽脂及乳暈下緣微切口乳腺切除手術後，終於敢大方展現自信與身材。

▲胖男乳暈大、乳頭突被笑「奶哥」超自卑（左），切乳腺甩女乳症成型男。（圖／光田醫院提供）



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光田綜合醫院整形外科主任吳文宏表示，身高有180公分，減重後體重75公斤，身材非常標準，卻唯獨因罹患女乳症，胸前明顯凸兩塊，感到相當自卑。吳文宏主任指出，「男性女乳症」是指男性的乳房腺體組織增大，主要是因雌激素和雄性素（睾固酮）間荷爾蒙失衡，而刺激男性乳房腫脹如女性般，大多數都是因飲食習慣及肥胖因素造成的。

▲光田綜合醫院整形外科主任吳文宏表示，病患經顯微抽脂及乳暈下緣微切口乳腺切除手術後，終於敢大方展現自信與身材了。（圖／光田醫院提供）

此外，腎上腺疾病、腎臟病、肝臟疾病、甲狀腺疾病、男性乳癌、酗酒者，或是焦慮症、憂鬱症、抗生素等多種藥物，都可能引發男性女乳症。大都為良性組織，極少有惡性病變，若懷疑有硬塊可做超音波、乳房攝影、病理化驗檢查。

吳文宏說，手術採用「複合式綜合法」，由乳暈下緣微切口1-2公分，用顯微抽脂抽掉50%脂肪，再以乳腺切除術切除50%乳腺，並以顯微縫合不留下可見疤痕。陳男術後半年追蹤，已成為完美身材，恢復自信，也培養運動的興趣，過著陽光男孩的健美生活。